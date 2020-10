Opas: Maksaako WhatsAppin käyttö?

Onko WhatsApp itsessään maksullinen?

WhatsAppista on tullut nopeasti maailman suosituin pikaviestisovellus. Se on korvannut pitkälti sekä tekstiviestit, kuvaviestit että perinteiset puhelut omilla toiminnoillaan.Lyhyesti sanottuna "se riippuu hieman tilanteesta".Aiemmin WhatsApp itse asiassa oli maksullinen. Alkuvuosina WhatsApp vielä peri muodollisen maksun sovelluksen käytöstä, joka vaihteli hieman maittain ja liittymisajankohdasta riippuen noin eurosta vuodessa muutamaan euroon vuodessa., eli käyttäjän ei tarvitse maksaa WhatsAppillesovelluksen käytöstä mitään.WhatsApp käyttää internettiä sekä tekstimuotoisten viestien, kuvaviestien, videoiden että WhatsApp-puheluiden välitykseen.Tämä tarkoittaa sitä, että WhatsApp kuluttaa ainoastaan käytössä olevaa datarajaa. Suomessa valtaosa myytävistä kännykkäliittymistä sisältää rajattoman määrän dataa, jolloin WhatsAppin käyttö ei maksa käyttäjälle yhtään mitään, operaattorille maksettavan tavallisen nettipaketin hinnan lisäksi.Vastaus kysymykseen on, että asia hieman riippuu. Jos pre-paid -liittymässä ei ole lainkaan kiinteää datamäärää kuukaudessa, pitää WhatsAppin käyttöä varten ladata lisää datasaldoa liittymälle, sillä WhatsApp käyttää nimenomaan datayhteyttä kaikkeen yhteydenpitoon.Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että tekstimuotoiset viestit eivät vie juuri lainkaan dataa, mutta WhatsApp-videopuhelut ja WhatsAppilla lähetetyt ja vastaanotetut videot taas vievät varsin reippaasti dataa. Eli mikäli käytetystä datastansa joutuu maksamaan erikseen, kannattaa pohtia tarkasti millä tavoin WhatsAppilla pitää yhteyttä.Sama koskee luonnollisesti myös muita liittymiä, joissa ei ole datapakettia mukana tai käytössä on vain rajallinen määrä dataa. Jälkimmäiseen kategoriaan kuuluvat mm. ennen vuotta 2020 avatut-liittymät, jolloin kannattaa seurata datan käyttöään ja huolehtia että kuukauden aikana käytetty datamäärä pysyy sovituissa rajoissa.Kuten jo aiemmin todettua, WhatsApp-puhelut eivät ole teknisesti varsinaisia puheluita, vaan ne välitetään netin yli. Eli WhatsApp-puhelut eivät maksa sinänsä mitään, muuta kuin samalla tavalla kuin aiemmin on selitetty siitä, miten WhatsApp kuluttaa datapakettia.Jos käytössä on siis suomalaiselle tyypillinen rajaton datapaketti,, sillä se ei kuluta lainkaan perinteisiä puheluminuutteja, vaan käyttää puheluihin ainoastaan datayhteyttä.Eivät, koskaWhatsApp-puhelu ei siis ole "oikea puhelu", vaan kahden WhatsApp-sovelluksen välillä soitettava, datayhteyttä käyttävä puheyhteys. Suomeksi: WhatsAppilla ei voi soittaa sellaiselle ihmiselle, jolla itsellään ei ole käytössä WhatsAppia. Ja palvelunumeroihin WhatsAppia ei voi kytkeä käyttöön, joten yrityksille joilla on palvelunumero käytössä, ei voi soittaa WhatsApp-puhelua.Sama koskee myös WhatsApp-viestien lähettämistä. Maksullisiin palvelunumeroihin, joihin voi lähettää tekstiviestin, ei voi lähettää vastaavaa WhatsApp-viestiä.Joillakin yrityksillä on erikseen olemassa WhatsApp-puhelinnumero, josta heidät tavoittaa joko soittamalla tai viestimällä. Mutta nämä numerot ovat aivan tavallisia puhelinnumeroita, eli niihin soittaminen tai viestiminen ei maksa sekään yhtään mitään.Mikäli soitat Suomesta WhatsAppilla ulkomaiseen numeroon WhatsApp-puhelun, se. Eli logiikka on täsmälleen sama kuin aiemminkin: WhatsApp-puhelut eivät ole teknisesti "oikeita puheluita", vaan kahden WhatsApp-sovelluksen välillä tapahtuvia nettipohjaisia puheluita.Eli WhatsAppin näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä soitatko WhatsApp-puhelun Suomeen vai Australiaan: ainoa mitä puheluun käytetään, on datayhteys. Ja jos käytössäsi on rajaton datapaketti, maksua ei mene lainkaan. Ja jos käytössäsi on pre-paid, dataa kuluu täsmälleen saman verran, oli soitto sitten Suomeen tai Australiaan.Tässä pätee sama kuin WhatsApp-puheluissakin. Eli viestien lähettäminen käyttää ainoastaan datayhteyttä, joten sillä ei ole mitään merkitystä lähetätkö WhatsApp-viestin Suomeen vai Brasiliaan., ainoastaan kuluttaa datapakettiasi. Ja jos käytössä on rajaton datapaketti, mitään murehdittavaa ei ole.Koska WhatsAppin käyttö on ihan samanlaista netin käyttöä kuin vaikkapa YouTuben katselu tai nettisivujen selailu, veloittaa operaattori ulkomailla ollessasi kännykän datayhteydestä hinnastonsa mukaan.EU-alueella datan käyttö on lomalla ollessa tiettyyn rajaan asti ilmaista ja kuuluu osaksi liittymääsi, mutta vain, jos liittymässäsi on käytössä ns. EU-roaming. Muissa maissa datan käytöstä veloitetaan operaattorisi hinnaston mukaan.WhatsAppin käyttö siis ulkomailla, etenkin EU:n ulkopuolella, maksaa datasiirtokuluina, aivan kuten vaikkapa nettisivujen selailukin maksaa. Kannattaa siis pyrkiä käyttämään EU-alueen ulkopuolella lomalla ollessa mahdollisimman paljon avoimia WiFi-verkkoja sekä käyttää WhatsAppia lähinnä tekstimuotoisten viestien lähettämiseen.Hinnastot ulkomaiden roaming-maksuista löytyvät kunkin operaattorin verkkosivuilla olevista hinnastoista.