Telia on avannut ensimmäisenä operaattorina 5G-verkon Ahvenanmaalle

5G-verkko on käytössä 40 paikkakunnalla. Viimeisin lisäys on, jonne Telia on avannut verkon ensimmäisenä operaattorina.Ensimmäiset tukiasemat otettiin käyttöön Maarianhaminassa syyskuun lopussa, ja lokakuun kuluessa verkon peiton piirissä on mm. Strandnäs, itäinen keskusta, Länsisatama, Kvarnberg ja Sveden.Ahvenanmaan 5G-avauksen myötä Telian 5G-verkko toimii nyt jo 40 paikkakunnalla. Seitsemästä suurimmasta kaupungista käynnistynyt verkon rakennus on edennyt vauhdilla kesän ja alkusyksyn aikana, ja verkon piirissä on jo yli 1,4 miljoonaa suomalaista."5G-verkkomme peitto laajenee vauhdilla. Samalla 5G-laitteiden valikoiman laajentuminen eri hintaisiin vaihtoehtoihin kertoo siitä, että 5G-aika on nyt jokaisen käyttäjän ulottuvilla. Uudet laitteet ovat valmistajiensa kärkilaitteita, jotka takaavat nopeimman käyttökokemuksen kaikkialla Telian verkossa, olipa asiakkaan käyttötarve mikä tahansa", Telian 5G-ohjelman johtaja Janne Koistinen kertoo.Telian 5G-verkko on tällä hetkellä saatavilla muun muassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Salossa, Tampereella, Nokialla, Lahdessa, Porissa, Seinäjoella, Vaasassa ja Oulussa.Telian kuuluvuuskartan näet tästä Lue myös: