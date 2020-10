Kiinan takia OnePlussan puhelimet sammuttavat sovelluksia liiankin aggressiivisesti

Don't Kill My App! -sivuston häpeälista 10.10.2020

tekee valtavan tehokkaita puhelimia, joiden sisuskaluissa ei ole pihistelty käyttömuistin eikä laskentatehon suhteen - ja akkukestokin on yleensä erittäin hyvää tasoa. Tästä huolimatta yhtiön puhelimet ovat pahamaineisia sovellusten tappajia.Sovelluskehittäjät vihaavat puhelinvalmistajia, jotka tappavat aivan hyväksyttyjäkin taustasovelluksia paljon äkäisemmin kuin mitä ns. puhdas Android tekisi. Syy tähän on se, että jos vaikkapa käyttäjän asentama HIGH.FI:n uutiswidgetti ei päivitykään enää automaattisesti, syyttää käyttäjä sovelluksen tekijää, vaikka oikea syyllinen olisikin puhelinvalmistaja.Tähän samaan ongelmaan törmäsi myös Suomen virallinen koronajäljityssovellus, jonka tiimoilta sovellukseen piti tehdä erillinen päivitys ongelmaa ratkaisemaan Itse asiassa täysin "puhdas" Android antaa asennettujen sovellusten taustaprosessien toimia taustalla täysin vapaasti.Sovelluskehittäjät ylläpitävät itse asiassa epävirallista "häpeälistaa"-palvelussa. Ja pahin sovellusten luvaton tappaja ei olekaan, vastoin yleistä luuloa,, vaan juurikin OnePlus.Mutta miksi ihmeessä yritys, joka tekee kevyellä Androidilla varustettuja supertehokkaita puhelimia hyvällä akkukestolla, haluaa sulkea sovelluksia niin tehokkaasti, että käyttäjät joutuvat ihmettelemään sovellusten toimivuutta?OnePlussan omasta Android-versiosta:stä vastaava tuotepäällikkövastasi tähän XDA-Developersin pitkässä haastattelussa Ja samalla se on hieman monimutkaisempi. Kiinassa myydyissä Android-puhelimissakäytetäomaa sovelluskauppaata käytännössä lainkaan, vaan maassa on käytännössä kymmeniä eri sovelluskauppoja, joilla kaikilla on suhteellisen vahva asema maassa.Koska eri sovelluskauppojen laadunvalvonnan taso vaihtelee merkittävästi, Kiinassa leviävät myös sellaiset sovellukset, jotka eivät täyttäisi Googlen Play-kaupalleen asettamia ehtoja mm. virranhallinnasta ja taustaprosessien toiminnasta.Eli yksinkertaistaen: Kiinassa ihmisillä on puhelimissa sovelluksia, jotka saattavat haukata tehokkaankin puhelimen akkua huomaamatta - ja koska Google ei ole Kiinassa vahtimassa sovellusten toimintaa, joutuvat laitevalmistajat sovellusten "poliiseiksi".OnePlussan mukaan yhtiö on tietoinen ongelmasta ja kertoo tasapainottelevansa tärkeäksi kokemansa nopean käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden välimaastossa. Mutta haastattelussa Twist lupasi yhtiön paneutuvan tähänkin ongelmaan tarkemmin jatkossa.OnePlussan puhelimissa sovelluksen taustalla toimimisen varmistaminen vaatii käyttäjältä useita eri askeleita asetusvalikon kautta ja keskivertokuluttaja on harvoin valmis tällaiseen vaivaan.