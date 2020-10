Huawei myymässä Honor -brändiään, ostajaehdokkaat kiinalaisia

saamien tietojen mukaanon harkitsemassa sisarbrändinsämyymistä. Huawein puhelinliiketoiminta on ollut pahoissa ongelmissa Yhdysvaltain hallinnon kiristettyä jatkuvasti kauppasaartoa yhtiön ympärillä. Huawei menetti Android-lisenssinsä vuoden 2019 keväällä. Sen jälkeen yhtiö sai armonaikaa vielä useita kertoja, mutta on joutunut tuomaan vuonna 2020 myyntiin Android-puhelimia, jotka perustuvat avoimen lähdekoodin Android-versioon, ilmanpalveluita.Kiinassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa myytävä Honor -merkki on Huawein sisarbrändi, joka on keskittynyt vahvasti halpoihin ja keskihintaisiin puhelimiin, kohdeyleisönä nimenomaan nuoremmat kuluttajat.Jos Honor löytäisi itselleen uuden kodin, Honor-puhelimet voisivat kaikella todennäköisyydellä päästä jälleen osaksi Googlen ekosysteemiä Android-maailmassa. Myös siruvalmistajien toimitukset Huaweista irrotetulle Honorille olisivat mahdollisia.Reutersin tietojen mukaan Honorilla olisi tällä hetkellä kolme potentiaalista ostajakandidaattia, kaikki kiinalaisia. Tärkeimpänä ostajaehdokkaana pidetään-yhtiötä, joka hoitaa jo nyt Honorin jakelun maailmanlaajuisesti. Lisäksi ostohousuja jalkaan ovat vetäneet tietojen mukaan myös ainakin kiinalainen elektroniikkavalmistajasekä Huawein kilpailijaMyynnissä on ilmeisesti Honorin brändi, osa tuotekehityksestä sekä logistiikkaketjun hallintaan keskittyvät osat Honorin liiketoimintaa. Kaupan myötä Huawei itse keskittyisi pääasiassa kalliimman segmentin puhelimiin, jättäen edullisimmat hintaryhmät Honorin harteille.Myös uudet Honor-puhelimet toimitetaan ilman Googlen palveluita, eikä niillä ole pääsyä-sovelluskauppaan.