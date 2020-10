OnePlus-perustaja vahvisti tiedot: Lähti yhtiöstä

OnePlussan kasvoina on toiminut koko yhtiön historian ajan Carl Pei, joka perusti yrityksen toimitusjohtaja Pete Laun kanssa. Aiemmin tällä viikolla sisäpiiritiedot kertoivat , että Pei on jättänyt yhtiön, ja nyt hän vahvisti tiedot.Carl Pei on kertonut päätöksestään OnePlussan virallisessa keskustelufoorumissa . Kirjoituksessaan Pei kertoo, että on kiitollinen seitsemän vuoden taipaleesta, jossa pieni start-up nousi kamppailemaan isojen yhtiöiden lippulaivapuhelimia vastaan.Vain 24-vuotiaana OnePlussan perustanut Carl Pei siirtyy pois OnePlussan palveluksesta, tosin tässä vaiheessa tulevaisuuden suunnitelmista mainitaan vain vapaa-aika, ystävät ja perhe. Pienen paussin jälkeen Pei aikoo seurata sydäntään uusiin haasteisiin.Pressitilaisuuksissa Carl Peitä tullaan varmasti jatkossa kaipaamaan, sillä hän puhuu toimitusjohtaja Lau:ta sujuvammin englantia. Nähtäväksi jää tuleeko Lau ottamaan yhä enemmän roolia yhtiön kasvoina vai palkataanko tähän uusi henkilö.