Sonyn 899 euron hintainen Xperia 5 II nyt myynnissä Suomessa

Sony Xperia 5 II hinta

lippulaivamallistoon kuuluvaon nyt myynnissä Suomessa. Hintaa tältä uutuudelta löytyy 899 euroa Rahalle tarjotaan vastinetta muun muassa kolmen 12 megapikselin takakameran voimin, joilla saa aikaan laadukkaita kuvia. Etupuolelle on laitettu 21:9-kuvasuhteen 6,1-tuumainen Full HD+ OLED -näyttö, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella.Korkea virkistystaajuus tekee esimerkiksi pelaamisesta sulavaa. Tehokasta pelaamista tukee myöskin Snapdragon 865 -alusta, jonka pariksi on laitettu 8 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa on puolestaan 128 gigatavun verran ja sitä saa lisätty myös muistikortilla. Virtaa puhelimella antaa 4000 mAh akku, joka tukee 21 watin latausta.Puhelimen mitat ovat 158 x 68 x 8 mm, joten se sopii paremmin yhden käden käyttöön kuin monet muut tämän hintaluokan puhelimista. Puhelin on vedenkestävä IP65/68 -luokituksen mukaisesti ja käyttää lasipinnoilla Corning Gorilla Glass 6 -lasia.Tarkemmin puhelimen ominaisuuksiin voi tutustua täällä . Puhelinvertailun arvostelu puhelimesta on tulossa mahdollisesti vielä tämän viikon aikana.Värivaihtoehdot ovat musta, sininen ja harmaa.