Sony julkaisi tehokkaan Xperia 5 II -puhelimen: 120 Hz näyttö, kolmoiskamera, hinta 899 euroa

päivittää puhelinmallistoaan-puhelimella, joka on jatkoa viime vuoden Xperia 5 -mallille . Xperia 5 II kuuluu Sonyn huippuluokan mallistoon ja puhelin tulee saataville lokakuun loppupuolella 899 euron suositushintaan.Etupuolella Xperia 5 II tarjoaa 21:9 -kuvasuhteisen 6,1-tuumaisen Full HD+ OLED -näytön, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella ja 240 hertsin kosketusskannaustaajuudella. Korkeampi virkistystaajuus tekee muun muassa pelaamisesta huomattavasti sulavampaa.Tehokasta pelaamista tukee myöskin Snapdragon 865 -alusta, jonka pariksi on laitettu 8 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa on puolestaan 128 gigatavun verran ja sitä saa lisätty myös muistikortilla. Virtaa puhelimella antaa 4000 mAh akku, joka tukee 21 watin latausta.21:9 -kuvasuhteen näyttö on oivallinen valinta elokuvien katseluun ja tätä kokemusta täydentävät stereokaiuttimet sekä 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Langattomista yhteyksistä vastaa Bluetooth 5.1.Puhelimen mitat ovat 158 x 68 x 8 mm, joten Xperia 5 II on nykyaikainen pieni älypuhelin , joten sen pitäisi sopia paremmin yhden käden käyttöön. Puhelin on vedenkestävä IP65/68 -luokituksen mukaisesti ja käyttää lasipinnoilla Corning Gorilla Glass 6 -lasia.Xperia 5 II hyödyntää kolmea takakameraa, jotka pitkälti samat kuin kalliimmassa Sony Xperia 1 II -puhelimessa . Takaa löytyy siis 12 megapikselin pääkamera (F1.7, 82°), 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2, 124°) sekä 12 megapikselin 3x optiseen zoomiin kykenevä telekamera (F2.4, 34°). Kameroiden ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa Eye AF -toiminto, joka pitää nopeasti liikkuvien ihmisten tai eläimien kasvot tarkennettuna sekä mahdollisuus kuvata 4K HDR 120fps -videota."Sony-perinteen juuret ovat teknologiassa ja insinöörityössä, ja valikoimamme on laajentunut viihteen saralle, muun muassa musiikkiin, elokuviin ja pelaamiseen. Tämän ainutlaatuisen historian ansiosta Xperia-älypuhelimien ominaisuudet ovat täynnä Sonyn kehittynyttä teknologiaa paketoituna pieneen kokoon. Meillä on loppumaton intohimo rikkoa mahdolliselle asetettuja rajoja", sanoo Sony Mobile Communicationsin toimitusjohtaja Mitsuya Kishida.Xperia 5 II Android 10 -käyttöjärjestelmällä on saatavilla kaupoissa mustana, sinisenä ja harmaana 20. lokakuuta 2020 hintaan 899 euroa.Lisätietoa puhelimesta saa tästä