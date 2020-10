Xiaomi julkisti hurjan 80 watin langattoman Mi-lataustekniikan - 4000 mAh akku täyttyy 19 minuutissa

Kiinalainen Xiaomi on esitellyt langattoman latauksen seuraavan askeleen julkaisemalla, joka on huima harppaus eteenpäin Xiaomin 30 watin langattomasta latauksesta.80 watin Mi-lataustekniikka kykenee lataamaan 4000 mAh:n akun tyhjästä 10 prosenttiin vain yhdessä minuutissa. Puolillaan akku on puolestaan 8 minuutissa ja sataan prosenttiin päästään 19 minuutin latauksella. Viime vuoden 30 watin lataus sai samanlaisen akun 50 prosenttiin 25 minuutissa ja täyteen 69 minuutissa.Xiaomi on jo aiemmin esitellyt 40 watin langatonta latausta ja 50 watin langatonta latausta. 80 watin langaton lataus nähdään Xiaomin puhelimissa todennäköisesti seuraavan vuoden aikana.Lue myös: