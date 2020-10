Huawei julkaisi Mate 40 -sarjan huippupuhelimet

Mate 40 Pro

Mate 40, Mate 40 Pro+ ja Porsche Design Mate 40 RS

AppGallery ja sovellukset

Yhdysvaltojen antamien kieltojen myötä vaikeuksissa olevaon esitellyt Mate 40 -sarjan huippupuhelimet Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ sekä Porsche Design Mate 40 RS -erikoisversio. Näistä vain Mate 40 Pro on näillä näkymin tulossa myyntiin Suomessa. Sen suositushinta on 1199 euroa.Yksi merkittävä uudistus Mate 40 Pro ja Mate 40 Pro+:n kohdalla on Kirin 9000 -järjestelmäpiiri. Lisäksi puhelimet erottuvat muista erilaisella Space Ring -muotoilulla ja tehokkaalla kamerajärjestelmällä. Huawein uusissa puhelimissa käytetään Huawei Mobile Services (HMS) -palveluita ja AppGallery-sovelluskauppaa, jonne Huawei myöskin esitteli kaivattuja lisäyksiä."Huawei esittelee joka vuosi Mate-sarjan kautta mielenkiintoisia, teknologisia innovaatioita. Omistautuminen innovaatioille on aina ollut syvällä Mate-sarjan DNA:ssa ja näin on myös Mate 40 -sarjan kohdalla. Näinä ennennäkemättöminä aikoina olemme edelleen sitoutuneita luomaan entistä paremman tulevaisuuden innovatiivisella teknologialla, jolla on positiivinen vaikutus kuluttajien elämään. Jatkamme myös tulevaisuudessa tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa saumattomien tekoälykokemusten tuomiseksi kuluttajille ympäri maailmaa", Huawei Consumer Business Groupin toimitusjohtajakertoo.Sisuksissa oleva Kirin 9000 -piiri on teknisesti erittäin vakuuttava. Se on Android-maailman ensimmäinen viiden nanometrin 5G-järjestelmäpiiri, joka tarjoaa huomattavasti paremman suorituskyvyn ja virrankulutuksen edeltäjäänsä verrattuna. Lisäksi piirin suorituskyky pysyy kauemmin korkeana edellisiin piireihin verrattuna. Ensimmäistä kertaa koskaan 5G-järjestelmäpiiri sisältää yli 15,3 miljardia transistoria, mikä tekee siitä tähän mennessä tiheimmän ja kattavimman 5G-järjestelmäpiirin. Piiriin on integroitu Mali-G78 -grafiikkapiiri ja NPU (Neutral Processing Unit), jossa on kaksi suurta ja yksi pieni ydin, jotka nostavat laitteen tekoälyn uudelle tasolle.Mate 40 Pro käyttää vahvasti reunoille kaartuvaa ns. vesiputosnäyttöä. OLED-näyttö on kooltaan 6.76-tuumainen ja toimii Full HD+ resoluutiolla (2772 x 1344), 90 hertsin virkistystaajuudella sekä 240 hertsin kosketusnäytteenottotaajuudella. Huawein mukaan 120 hertsin näyttö olisi ollut helppo toteuttaa, mutta se olisi kuluttanut liikaa virtaa.Puhelimessa käytetään Space Ring -muotoilua, jolla viitataan kameroihin. Kamerat ovat suunniteltu yhdessä Leican kanssa. Mate 40 Pro sisältää Dual Cine -ja Dual Ultra Wide -kamerat, joiden avulla käyttäjät voivat ottaa upeita laajakulmakuvia ja -videoita sekä etu- että takakameraa käyttäen.Valokuvaamisen lisäksi Huawei on panostanut videokuvaamiseen. 4K-videosta tulee vakaata Steady Shot -toiminnon avulla, kun taas XD Fusion HDR -moottori varmistaa tasapainoisen valotuksen. Lisäksi ominaisuuksiin lukeutuvat Tracking Shot ja Story Creator-ominaisuudet, joilla voi luoda todenmukaisia elokuvatehosteita.Ultra Wide Cine -kameralinssi tarjoaa nyt entistä laajemman näkökentän ja sisältää tehokkaat vääristymän korjausalgoritmit. Mate 40 Pro:ssa on myös optinen periskooppi-teleobjektiivi, joka tukee 10x hybridi- ja 50x digitaalista zoomausta.Edessä on puolestaan 13 megapikselin etukamera, jolla voi kuvata muun muassa 4K-videota tai hidastettua kuvaa Slow-Motion Selfie-toiminnolla.Sisälle on puolestaan laitettu 4400 mAh akku, joka tukee peräti 66 watin langallista latausta ja 50 watin langatonta latausta.Kooltaan puhelin on 162.9 x 75.5 x 9.1 mm ja painoa löytyy noin 212 grammaa. Rakenteeltaan puhelin käyttää alumiinikehystä sekä lasia ja puhelin on veden- ja pölynkestävä IP68 -luokituksen mukaisesti.Ohjelmistoon on lisätty muutamia erikoisuuksia. Puhelimessa on esimerkiksi älykäs eleohjaus, jonka avulla käyttäjä voi esimerkiksi viedä kätensä laitteen päälle, mikä herättää näytön, tai navigoida puhelimessa pyyhkäisemällä vasemmalle,oikealle, ylös tai alas. Lisäksi puhelimella voi käyttää vaikkapa kolmea sovellusta samanaikaisesti.Mate 40 Pron hinta on 1199 euroa ja sen saatavuudesta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Lisätietoa puhelimesta saa tästä Muut puhelimet jakavat myös hyvin samoja ominaisuuksia. Edullisempi Mate 40 eroaa muista Kirin 9000E -järjestelmäpiirillä, pienemmällä rakenteella ja pienemmällä näytöllä. Myös kameroissa on jonkin verran eroja.Mate 40 Pro+ vastaavasti tarjoaa kameraosastolla vieläkin parempaa, sillä puhelimella voi ottaa peräti 10x optisesti zoomattuja kuvia. Lisäksi eroa löytyy keraamisesta takaosasta.Porsche Design Mate 40 RS on puolestaan kooltaan hieman isompi Pro-malliin nähden. Kameraosasto on ulkonäöltään erilainen ja lisäksi se sisältää infrapunaan perustuvan lämpömittarin.Mate 40-ja Mate 40 Pro -malleja on saatavilla mustana ja valkoisena sekä lumoavan hopeisessa Mystic Silver -värissä. Älypuhelimista on saatavilla myös kaksi vegaanisella nahalla varustettua mallia, Sunflower Yellow ja Olive Green. Lisäksi Mate 40 Pro+ -älypuhelimessa on hieno nanotekninen keraaminen takapaneeli, joka on saatavilla kahdessa eri värissä: Ceramic White ja Ceramic Black. Mate 40 -puhelimen suositushinta on 899 euroa, Mate 40 Pro -puhelimen suositushinta 1199 euroa ja Mate 40 Pro+ -puhelimen suositushinta 1399 euroa.Huawei Mobile Services (HMS) -ekosysteemi sai myös muutamia kaivattuja parannuksia. AppGallery on nyt saanut Huawein virallisen navigointisovelluksen Petal Mapsin ja Petal Search -sovellus toimii Huawein virallisena hakukoneena."Viimeisten kahdeksan vuoden aikana Huawein Mate-sarja on keskittynyt kehitykseen ja innovaatioihin. Sarjan uusimmat älypuhelimet ovat työmme huippua –Huawei Mate 40 -sarja yhdessä HMS-ekosysteemin kanssa vie käyttäjäkokemuksen uusiin ulottuvuuksiin", kertoo Richard Yu, Huawei Consumer Business Groupin toimitusjohtaja.Petal Search on saatavilla yli 170 maassa. Se tarjoaa hakumahdollisuuksia yli 20 kategoriassa, esimerkiksi sovellusten, uutisten, videoiden, kuvien ja ostosten parista. Yli 50 kieltä tukevan Petal Search -sovelluksen avulla käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedot helposti ja nopeasti.Petal Maps on saatavilla käyttäjille ympäri maailman yli 140 maassa, myös Suomessa. Ääni-ilmoitukset toimivat kuitenkin vain kuudella eri kielellä: englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, saksaksi, italiaksi ja mandariinikiinaksi.Huawein karttasovellus sisältää esimerkiksi 2D/3D-näkymät, vaiheittaisen navigoinnin, ravintoloiden ja kauppojen paikkatiedot sekä aukioloajat, reaaliaikaiset liikennetiedot, sijainnin hakutoiminnot ja suosikkisijaintien listauksen. Petal Maps osaa myös automaattisesti ehdottaa reitit, jotka ovat nopeampia ja vähiten ruuhkaisia.Lisäksi Huawein on luonut oman sovelluksen asiakirjojen muokkaamiseen ja katseluun. Se tukee yli 50 formaattia, kuten DOC, PPT ja PDF. Huawei Docs on saatavilla yli 100 maassa.Huawei Mate 40 -sarjan lanseerauksessa esiteltiin myös Find Device-ja Huawei Themes -sovellukset. Find Device -toiminnon avulla käyttäjät voivat etsiä, lukita ja tyhjentää Huawei-laitteitaan sekä soittaa soittoääntään etänä, jos käyttäjä ei löydä puhelintaan esimerkiksi kotona ollessaan.Huawei Themes -työkalutantavat käyttäjille entistä paremman mahdollisuuden kuvata ja muokata videoita. Mate 40 -sarjan käyttäjät voivat hyödyntää tehokkaita kuvaus-ja editointityökaluja, jotka mahdollistavat korkealaatuisen videomateriaalin tuottamisen kymmenen erilaisen muokkauspohjan ja kuuden kuvauspohjan avulla.Huawei Themes esittelee myös ainutlaatuiset teemapaketit, jotka mahdollistavat entistä monipuolisemman laitteiden personoinnin. Ensimmäiset teemapaketitsisältävätmuun muassa kuuluisiin taiteilijoihinja klassiseenkirjallisuuteen liittyviä teemoja.Huawei painotti vahvasti myös tietoturvaa. Petal Search ja Petal Maps noudattavat tiukasti tietoturvakäytäntöjä, lakeja ja määräyksiä kaikissa maissa, joissa ne ovat saatavilla. Huawein selain puolestaan osaa tunnistaa seurantasivustot ja lopettaa niiden seurantaevästeet.Koosteen julkistustilaisuudesta voi katsoa alta: