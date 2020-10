Kun Retina ei riitä: Samsung ja Stanford loivat monta kymmentä kertaa tarkemman näytön, 10 000 PPI

Kun Steve Jobs julkisti iPhone 4:n reilut kuusi vuotta sitten, hän kertoi, että normaalietäisyydeltä laitetta katsoessa sen tarkkuus ylittää ihmissilmän verkkokalvon (retina) tarkkuuden.Tuolloin iPhonen näytön tarkkuus oli n. 330 PPI eli pikseliä per tuuma, joka on näyttöjen pikselitiheyden mittari. Vuosien saatossa tarkkuus on toki parantunut ja nykyisin iPhonessa on 460 PPI:n näyttö ja tarkimmissa Android-puhelimissa lähennellään jo 600 pikselitiheyttä (esim. Galaxy S20 ja 563 PPI).Nämä ei silti ole riittäneet Samsungille, sillä yhtiö on kehittänyt yhteistyössä Stanfordin yliopiston insinöörien kanssa uudenlaisien huipputarkan näytön, joka kykenee monta kymmentä kertaa alkuperäistä Retinaa tarkempaan kuvaan.Näytön pikselitiheys on peräti 10 000 PPI. Tämä tarkoittaa, että yhden pikselin mitta on vain noin 0,00254 millimetriä eli 2540 nanometriä. Vertailun vuoksi tyypillinen älypuhelimen Full HD -resoluution näyttö voitaisiin toteuttaa tällä teknologialla noin 0,2 tuumaa (n. viisi millimetriä) leveänä.Tämän lisäksi näyttöteknologia on OLED, joka tarjoaa erittäin laadukkaat värit ja kontrastin.Näytön luonnissa lainattiin OLED-teknologian lisäksi erikoisesti myös teknologiaa aurinkopaneeleilta. Alunperin tutkijat aloittivat uudenlaisten aurinkopaneelien kehityksen, mutta siitä löytyi myös ratkaisu näyttöteknologiaan.Nanokokoisen valotieteen avulla tuodaan jatkossa tuomaan mullistuksia monella osa-alueella, uskoo Stanfordin professori Mark Brongersma.Erityisen käytännöllinen näin tiheästi pikselöity näyttö voisi olla virtuaalitodellisuuslaitteissa, sillä niitä katsotaan erittäin läheltä ja pikselit sekä niiden välit erottuvat muita laitteita helpommin.Ei kuitenkaan kannata aivan heti alkaa odottelemaan Galaxy-puhelimia 50K-näytöillä, siihen vaadittaisiin turhan paljon suorituskykyä. Mikäli teknologiaa ei viedä näin pitkälle ja se on suhteellisen helppo ja edullinen toteuttaa, se voi mullistaa näytöt monessa eri laitesegmentissä.