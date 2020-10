OnePlussalta huippuedullinen Nord N100: Valtava akku, 64GB tallennustilaa

julkisti hetki sitten vaivihkaa kaksi uutuutta-sarjaansa. Näistä edullisin tuo OnePlussan puhelimet ensi kertaa ikinä todella edullisten älypuhelinten markkinoille mukaan.maksaa ainoastaan 179 euroa. Puhelimesta löytyy Qualcommin-järjestelmäpiiri ja 6,52 tuuman HD+ -tarkkuuden näyttö.Puhelimessa on 64 gigatavua tallennustilaa ja 4 gigatavua keskusmuistia. Kameroita löytyy takaa kolme kappaletta: 13 megapikselin pääkamera, 2 megapikselin syvyyskamera sekä 2 megapikselin makrokamera. Akun koko on hurjat 5000mAh. Etukameran tarkkuus on 8 megapikseliä.OnePlus Nord N100 on tämän vuoden ainoa OnePlussan malli, joka ei tue 5G-verkkoja, vaan puhelimesta löytyy tuki ainoastaan 4G-verkoille. Lisäksi 3,5mm kuulokeliitäntä teki paluun OnePlussan mallistoon tämän päiväisten julkistusten myötä.Nord N100 -puhelimen lisäksi OnePlus julkisti myös N100 ja alkuperäisen Nordin välille asettuvan