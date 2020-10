OnePlussalta vieläkin halvempi uutuus OnePlus Nord N10 - 64 megapikselin kamera, 128GB, ..

OnePlus julkisti ilman suuria lehdistötiedotteita jo pitkään huhutut edullisemmat älypuhelimet, jotka kantavat nekin OnePlus Nord-nimeä, mutta asettuvat selkeästi alkuperäistä OnePlus Nordia edullisempaan hintahaarukkaan.



Kalliimpi tänään julkaistuista uutuuksista on OnePlus Nord N10, joka maksaa 329 euroa, Suomen hinta paljastetaan myöhemmin. Puhelimesta löytyy Qualcoomin Snapdragon 690-järjestelmäpiiri, 6 gigatavua keskusmuistia sekä 128 gigatavua tallennustilaa.



Näyttö on 6,49 tuumainen FullHD+ -tarkkuuden näyttö, jossa virkistystaajuutena on 90 Hz. Takaa löytyy 64 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä kaksi muuta kameraa. Akkuna on 4300 mAh akku.



Lisäksi uutukaisesta löytyy 3,5mm kuulokeliitäntä - ominaisuus, joka on ollut OnePlussa puhelimista pois jo vuosien ajan.

