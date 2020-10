Vuoto paljastaa Galaxy S21 Ultran tekniikkaa

Vuoden vaihtumiseen ja uusiin Galaxy S -laitteisiin on vielä aikaa, mutta jo nyt huhut käyvät kuumana seuraavan huippupuhelimen kohdalla.91mobilesin saamien tietojen mukaan kyseessä on varsin maltillinen päivitys tämänvuotiseen malliin.Sivusto on saanut väitetysti käsiinsä tietoja Galaxy S21 Ultran tekniikasta, joka muistuttaakin kovasti suosittua edeltäjäänsä . Itseasiassa juuri mikään olennaisimmista ominaisuuksita ei ole numeroiden valoissa muuttunut.Itseasiassa näytön suhteen on menty jopa taaksepäin. Näytön kooksi kerrotaan 6,8 tuumaa, joka on marginaalisesti pienempi kuin edeltäjässä. Resoluutio pidetään todennäköisesti samana ja teknologia on sama AMOLED 2X kuin S20 Ultrassa (kuvassa).Yksi muutos on kuitenkin tehty, sillä uusi laite tukee peräti 144 hertsin virkistystaajuutta 120 hertsin sijaan. Tietoa ei tosin ole, pystyykö tällä kertaa maksimi taajuutta käyttämään samaan aikaan maksimiresoluution kanssa.Kameroista löytyy edelleen 108 megapikselin peruskamera sekä 40 megapikselin selfie-kamera, kuten edeltäjässä. Muiden kameroiden osalta ei ole tietoa, joten niissä saattaa olla parannuksia.Akun koko on niin ikään pysynyt edeltäjästä tutussa 5000 milliampeeritunnissa. Myöskään latausnopeuksiin ei odoteta parannuksia.Laitteesta löytyy Android 11, joka on saapumassa myös monille nykyisille Galaxy-laitteille , ja One UI 3.0.Vaikuttaa näiden tietojen perusteella siltä, että tammikuun Unpacked-tapahtumassa esiteltävät uuden Galaxy S -mallit ovat melkoisen vaatimattomasti uudistettuja. On tosin hyvä pitää mielessä, että nämä tiedot eivät ole missään muodossa virallisia, joten yllätyksiä voi tietysti tulla.