Samsung Galaxy S20 Ultraa on myyty ennakkoon erittäin hyvin - Pohjoismaihin tilattu lisää laitteita

Samsung Galaxy S20 hinnat

Galaxy S20 5G: 1049 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20+ 5G: 1149 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cosmic Black

Galaxy S20 Ultra 5G: 1399 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cosmic Black

Samsung esitteli vuoden 2020 Galaxy S -sarjan Galaxy S20-, S20+- ja S20 Ultra -puhelimet helmikuun alussa ja näiden laitteiden ennakkomyynti alkoi heti julkaisun jälkeen. Samsungin mukaan Galaxy S20 Ultran ennakkotilaukset ovat ylittäneet odotukset ja yhtiön on tilattava Pohjoismaihin lisää laitteita, jotta toimitusajat eivät venyisi liian pitkiksi. Myynti alkaa 13. maaliskuuta 2020."On hienoa nähdä, miten hyvin Galaxy S20 Ultran ennakkomyynti on startannut. Tämä ja tuoreet tutkimustuloksemme todistavat, että markkinoilla on kasvavaa kysyntää huippuluokan mobiililaitteille. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan hieman enemmän saadakseen muun muassa parhaat kameraominaisuudet, suorituskyvyn ja akkukeston - mutta ennen kaikkea parhaan kokonaisuuden. Teemme kaikkemme saadaksemme lisäyksiköitä Suomeen nopeasti, jotta kaikki halukkaat saavat laitteensa mahdollisimman pian. Ennakkotilaajat ovat tietysti etusijalla, eli nopeasti laitteen haluavien kannattaa ehdottomasti tilata S20 Ultra jo ennakkoon", vinkkaa Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.Tutkimusyhtiö SynoIntin toteuttamasta 1000 vastaajan kuluttajakyselystä käy ilmi, että osalle suomalaisista hinta ei ole päätöstekijä. 12 prosenttia kertoo, että olisi valmis maksamaan peräti viiden euron päivähintaa kahden vuoden ajan saadakseen käyttöönsä markkinoiden parhaaksi mielletyn älypuhelimen.Kyselytutkimuksesta selviää myös, että yli 22 prosenttia vastaajista maksaa puhelimensa 24 kuukauden tai pidemmällä maksusopimuksella. 57% suomalaisista maksaa kuitenkin puhelimen kertamaksuna."Helmikuussa 2020 toteutettu kyselytutkimus osoitti myös sen, minkä olemme jo pitkään tienneet: älypuhelin on korvannut monia laitteita kotona. Lähes puolet (45 %) vastaajista esimerkiksi kertoo, että älypuhelin on merkittävästi vähentänyt tietokoneen käyttöä kotona. Vähenevä tarve satsata muuhun kalustoon lisää käyttövaroja puhelimen ostoon, mikä heijastuu premium-luokan laitteiden suosion kasvuna", Engblom jatkaa.