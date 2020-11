Samsung julkisti SmartThings Find -palvelun, joka auttaa paikantamaan muita Galaxy-laitteita

on julkistanut maailmanlaajuisesti-palvelun, joka on aiemmin ollut käytössä Koreassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. SmartThings Findin avulla käyttäjä voi paikantaa muita omistamiaan Galaxy-laitteita.SmartThings Find käyttää Bluetooth Low Energy (BLE) ja ultra-wideband (UWB) -teknologioita auttaakseen käyttäjiä löytämään valikoidut Galaxy-laitteet, kuten Galaxy-puhelimen tai vaikkapa Galaxy Buds Live -kuulokkeet Laitteen kadotessa käyttäjä voi avata SmartThings Findin puhelimessaan tai tabletissaan ja valita etsittävän laitteen. Puhelin näyttää sitten laitteen tarkan sijainnin kartalla. Kun käyttäjä on lähellä etsittävää laitetta, vaihtoehtoina ovat joko paikallistaminen äänimerkin avulla tai AR-pohjaisella lähihaulla, joka näyttää graafisen signaalivoimakkuuden, kun etsittävää laitetta lähestytään.Kadonneet laitteet pystyy paikantamaan palvelun avulla, vaikka ne olisivat offline-tilassa. Kun palvelua varten aktivoidut laitteet ovat olleet offline-tilassa 30 minuuttia, ne lähettävät BLE-signaalia, jonka muut laitteet voivat vastaanottaa.Mikäli käyttäjä ilmoittaa laitteensa kadonneeksi SmartThings Find -palvelun kautta, kaikki lähellä olevat, toimintoa varten aktivoidut Galaxy-älypuhelimet tai -tabletit ilmoittavat Samsung-palvelimelle sijaintinsa, minkä kautta käyttäjä saa ilmoituksia laitteeseensa hävinneiden laitteiden paikannusta varten.Samsung kertoo palvelun käyttäjätietojen olevan salattuja ja suojattuja, eikä palvelu palvelu paljasta sijaintia muille."Viimeisimmän BLE- ja UWB-teknologian avulla SmartThings Find vähentää stressiä jokapäiväisestä elämästä ja hukkuneiden mobiililaitteiden löytämisestä. SmartThings Find on yksinkertainen ja visuaalinen ratkaisu tärkeimpien Galaxy-laitteiden paikantamiseen, kiitos AR-ominaisuuksien, karttojen ja äänimerkkien yhteistyön. Kyseessä on vain yksi monista esimerkeistä, miten UWB-teknologia tulee auttamaan ihmisiä elämään merkityksellistä elämää", kertoo Jaeyeon Jung, Vice President & Head of SmartThings Team, Mobile Communications Business, Samsung Electronics.SmartThings Find on saatavilla päivityksenä SmartThings -sovelluksen kautta. Päivityksen jälkeen käyttäjät pääsevät käyttämään palvelua koskettamalla sovelluksen kotinäkymän alalaidan banneria.Samsung aikoo laajentaa palvelun toimintoja seurantatageihin, jolloin myös muiden lempiesineiden paikallistaminen helpottuu.Lisätietoa palvelusta saa täältä