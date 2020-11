Samsungin edullinen 5G-puhelin Galaxy A42 5G nyt myynnissä 349 euron hinnalla

Samsung Galaxy A42 5G tekniset tiedot

Rakenne: Muovi

Mitat: 164,3 x 75,8 x 8,6 mm

Paino: 193 grammaa

Näyttö: 6.6" HD+ sAMOLED, Infinity-U

Järjestelmäpiiri: Snapdragon 750G

RAM: 4 gigatavua

Tallennustila: 128 gigatavua, muistikorttipaikka max 1 teratavu

Akku: 5000 mAh, 15 watin lataus

Liitännät ja yhteydet: USB-C, 3.5mm kuulokeliitäntä, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC

Kamerat: 48MP AF (F1.8) + 8MP FF (F2.2) + 5MP FF (F2.4) + 5MP FF (F2.4), etukamera 20MP FF (F2.2)

Muut: Sormenjälkitunnistin, 2 SIM-korttipaikkaa

Värit: Prism Dot Black, Prism Dot White ja Prism Dot Grey

Hinta: 349 euroa

on lisännyt suosittuun Galaxy A -sarjaan edullisen hintaluokan 5G-puhelimen.sisältää muun muassa ison akun, 48 megapikselin pääkameran ja Snapdragon 750G -alustan.Galaxy A42 5G:n suositushinta on 349 euroa . Samsungilla on ollut saatavilla jo kesäkuusta asti Galaxy A51 5G -malli, jonka hinta käynyt 299 eurossa . Tämä puhelin on kerännyt suosiota, sillä se oli yksi lokakuun myydyimmistä puhelimista "Esittelemme nyt ilolla markkinoiden edullisimman 5G-puhelimen, jonka ansiosta lähes jokaisella on mahdollisuus hyötyä seuraavan sukupolven yhteyksistä. Galaxy A42 5G on lisäksi pakattu täyteen vakuuttavaa tekniikkaa laadukkaan kameran ja näytön sekä pitkäkestoisen pikaladattavan akun muodossa", sanoo, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.Galaxy A42 5G:ssä on isohko 6,6-tuumainen sAMOLED-näyttö, jonka resoluutio yltää kuitenkin vain HD+ -tasolle (Galaxy A51 5G:ssä Full HD+ -näyttö). Näytön yläreunan keskellä pieni lovi 20 megapikselin etukameraa varten.Taakse on puolestaan laitettu neloiskamera, joista enimmäkseen kuvia otetaan 48 megapikselin pääkameralla. Suorituskyvystä ja 5G-yhteyksistä vastaa Snapdragon 750G, jonka parina on 4 gigatavua keskusmuistia. Sisäinen tallennustila yltää 128 gigatavuun asti ja sitä saa lisättyä muistikortilla tarvittaessa. Sisälle on laitettu iso 5000 mAh akku.Galaxy A42 5G on muotoiltu kulmistaan pyöristetyksi ja puhelimen takapinta jakautuu neljään erisävyiseen alueeseen. Värivaihtoehtoja ovat Prism Dot Black, Prism Dot White ja Prism Dot Grey. Kooltaan puhelin on 164,3 x 75,8 x 8,6 mm ja painoa löytyy 193 grammaa.Galaxy A42 5G on saapunut myyntiin Suomessa 6. marraskuuta alkaen. Värivaihtoehtoina ovat Prism Dot Black, Prism Dot White ja Prism Dot Grey, ja suositushinta on 349 euroa