Lokakuun myydyimmät puhelimet: Galaxy A51 5G suomalaisten suosikkimerkki

DNA:n myydyimmät puhelimet lokakuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 5G Xiaomi Redmi Note 8T Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Nokia 7.2 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A41 Xiaomi Mi 10 Lite 5G OnePlus Nord 5G Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A21s Nokia 3310 Nokia 5.3 Samsung Galaxy S10

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille lokakuussa 2020

Samsung Galaxy A51 5G OnePlus Nord 5G OnePlus 8 5G Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE 2020 Xiaomi Redmi Note 8T OnePlus 8T 5G Huawei P30 Lite Samsung Galaxy S10+ Nokia 105 Nokia 130 Apple iPhone 12 Pro 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille lokakuussa 2020

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 Enterprise Edition Samsung Galaxy A20e Apple iPhone SE Samsung Galaxy Xcover 4S Enterprise Edition Samsung Galaxy A51 OnePlus 8 5G OnePlus Nord 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy S10

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille lokakuussa 2020

Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20s OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A21s Motorola Moto G9 Play Samsung Galaxy A51

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille lokakuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Apple iPhone SE Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy Xcover 4s Samsung Galaxy A71 Nokia 7.2 Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 12 Pro

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille lokakuussa 2020

Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 OnePlus Nord Huawei P Smart 2019 Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A41 Nokia 5.3 Samsung Galaxy A20e Motorola Moto G8 Power Samsung Galaxy A21s

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille lokakuussa 2020

Samsung Galaxy A51 Nokia 5.3 Apple iPhone SE 2020 Nokia 800 tough Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 Pro Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A21s

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet lokakuussa 2020

Samsung Galaxy A51 (4G) Apple iPhone SE (2020) Motorola Moto G9 Play Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A21S OnePlus Nord (5G) Samsung Galaxy Xcover 4S Samsung Galaxy A41 Huawei P30 Lite Apple iPhone 11

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet lokakuussa 2020

Huawei Watch GT Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Honor Band 5 Huawei Band 4 Pro Huawei Watch GT2 Samsung Galaxy Fit e Huawei Watch GT 2 Pro Apple Watch Series 3 Samsung Galaxy Fit Honor Magic Watch 2 Huawei Watch Fit Apple Watch Series 5 Samsung Galaxy Watch Active2 Samsung Galaxy Watch 3

Elisan myydyimmät älykellot lokakuussa 2020

Huawei Watch GT Polar Ignite Apple Watch Series 6 GPS + Cellular eSIM Huawei Watch GT2 Pro Huawei Watch GT 2 Polar Vantage V2 Apple Watch Series 6 GPS Polar Vantage M Apple Watch SE GPS Samsung Galaxy Watch Active 2 4G eSIM Huawei Watch GT 2e Polar M430 Honor MagicWatch 2 Samsung Galaxy Watch 3 4G eSIM Apple Watch SE GPS + Cellular eSIM

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille lokakuussa 2020

Apple Watch Series 6 GPS + Cellular Apple Watch Series 6 GPS Samsung Galaxy Watch Active 2 4G Huawei Watch GT 2 Samsung Galaxy Watch 4G Apple Watch SE GPS + Cellular Suunto 5 G1 Suunto 7 Samsung Galaxy Watch 3 4G Honor Watch Magic 2

Kuukauden vaihduttua marraskuuksi on jälleen aika tarkastella viime kuun operaattoreiden, Gigantin ja Veikon Koneen myydyimpiä puhelimia sekä älykelloja.5G-puhelimien tarjonta on kasvanut huomattavasti kuluneen vuoden aikana ja myös kuluttajat ovat alkaneet ostaa tällaisia puhelimia entistä enemmän. Tämä näkyy etenkin Elisalla, sillä kolme myydyintä puhelinta kuluttajille olivat ensimmäistä kertaa kaikki 5G-malleja."Myydyimmäksi puhelimeksi nousi suomalaisten suosikkimerkki Samsungin Galaxy A51 5G. Vahvana toisena oli Suomen historian ensimmäiseksi myydyimmäksi 5G-puhelimeksi syyskuussa noussut OnePlus Nord 5G, jota seurasi OnePlusin 5G-lippulaivamalli 8. 5G näyttääkin säilyttävän asemansa asiakkaidemme puhelinvalintana", kommentoi Elisan henkilöasiakkaiden laiteliiketoiminnan johtajakuluttajien myydyimpiä puhelimia.DNA:n myydyin 5G-puhelin on myös Samsung Galaxy A51 5G, joka nousi lokakuun kolmanneksi myydyimmäksi laitteeksi. Myydyimpien puhelinten listalta löytyy myös kaksi muuta 5G-puhelinta: Xiaomi Mi 10 Lite 5G (sijalta 9) sekä edelleen saatavuushaasteista kärsivä OnePlus Nord 5G (sijalta 10)."Syksyn aikana kuluttajien kiinnostus on kääntynyt yhä enemmän 5G-laitteisiin. Puhelimen 2–3 vuoden käyttöiän aikana 5G:n merkitys ja mahdollisuudet kasvavat huomattavasti. 5G-laitteet edustavat viimeisintä teknologiaa, ja tarjoavat parhaan mahdollisen kokemuksen myös 3G- ja 4G-verkoissa," toteaa DNA Kaupan toimitusjohtajaSama tilanne jatkuu myöskin Telian puolella, jossa kärkipaikan on vallannut Galaxy A51 5G."Lähes kaikki uudet puhelimet ovat jo nyt 5G-puhelimia. Edullisimmillaan sellaisen saa alle 350 eurolla. Telian myymistä puhelimista jo kolmannes edustaa viimeisintä teknologiaa ja lokakuun listalla jopa myydyimmäksi nousi Samsung Galaxy A51 5G", Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtajakertoo.Applen tämän vuoden iPhone 12 -sarjan puhelimista myyntiin tulivat jo iPhone 12 ja iPhone 12 Pro. Kaksikko ei vielä kovin korkealle yltäneet, sillä puhelimia löytyy lähinnä vain yritysmyynnin puolelta. Tämä saattaa tosin johtua laitteiden saatavuudesta, joten laitteet nousevat todennäköisesti korkeammille sijoille marraskuun aikana. Lisäksi iPhone 12 mini ja iPhone 12 Pro Max tulevat ennakkotilattavaksi 6.11.2020.Huawein tukala tilanne on antanut tilaa monille muille valmistajille, joista yksi hyötyjä on ollut Xiaomi. Esimerkiksi DNA:n listalla ensimmäistä kertaa Top 10 -sijoille nousi kaksi Xiaomin mallia: Xiaomi Redmi Note 8T (sijalla 4) ja Xiaomi Mi 10 Lite 5G (sijalla 9). Myös Motorolaa on alkanut näkyä hieman enemmän ja uusi Moto G9 Play ylsikin Veikon Koneella komeasti kolmanneksi.Huawei esiintyy puhelimien kohdalla vain kahdesti P30 Lite -mallilla ja kerran P Smart 2019 -mallilla. Uudet Huawein puhelimet eivät ole vielä yltäneet listoille.Älykellojen ja -rannekkeiden kohdalla listalta löytyy useita eri merkkejä. Esimerkiksi DNA:n listalla Applen molemmat kellouutuudet, Apple Watch Series 6- ja Apple Watch SE, ovat jo kärkisijoilla. DNA:n lokakuun myydyimpien älykellojen listan kärkipaikalle nousi Huawein Watch GT -älykello, joka on DNA:n myydyimpien älykellojen listalla tuttu tuote.Elisa puolestaan kertoon älykellomyynnin kasvaneen edellisvuoden lokakuuhun nähden peräti 50 prosenttia."Lokakuun ruskakelit ja muuttunut koronatilanne houkuttelivat niin sunnuntaikävelijöitä kun aktiivisempiakin urheilijoita lenkkipoluille. Syyskuun myydyin Huawei-kello piti paikkansa myydyimpänä lenkkeilijöiden voimalla", sanoo Elisan henkilöasiakkaiden laiteliiketoiminnan johtaja Ville Valkama.