Xiaomin Mi 10T Lite 5G -puhelin myyntiin 349 euron hinnalla - viikonlopun ajan tarjouksessa 299 eurolla

on tiedottanut aloittaneensa edullisen hintaluokan5G-puhelimen myynnin Suomessa 6.11.2020 alkaen. Puhelimen suositushinta on 349 euroa , mutta ensimmäisen viikonlopun (pe-su 6.11. - 8.11.) aikana puhelinta myydään Early Bird -tarjouksena 299 euron hinnalla. Xiaomi julkisti Mi 10T -sarjaan kolme puhelinta noin kuukausi sitten. Näistä 649 euroa ) ja 549 euroa ) saapuivat myyntiin jo aiemmin.Mi 10T Lite tarjoaa kahteen muuhun puhelimeen nähden samankaltaisia ominaisuuksia. Puhelin tarjoaa saman 64 megapikselin pääkameran (79.8° FOV f/1.89, 6P lens) kuin Mi 10T, jonka lisäksi puhelimessa on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (120° FOV, f/2.2), 2 megapikselin makrokamera (f/2.4 FF 4 cm) sekä 2 megapikselin syvyyskamera (f/2.4). Edessä on puolestaan 16 megapikselin kamera (f/2.45).Edessä on nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella toimiva 6.67-tuumainen Full HD+ LCD -näyttö. Puhelin on päällystetty edestä ja takaa Corning Gorilla Glass 5 -lasilla, mutta runko on muovia.Puhelimen mitat ovat 165.38 mm x 76.8 mm x 9.0 mm ja painoa löytyy 214,5 grammaa.Suorituskyvystä on vastaamassa uusi Snapdragon 750G -alusta, jonka parina on 6 gigatavua käyttömuistia ja sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Sisällä on myöskin 4820 mAh akku, joka tukee 33 watin latausta. Sormenjälkilukija löytyy laitteen kyljestä.Puhelimen värivaihtoehdot ovat Atlantic Blue, Pearl Gray ja Rose Gold Beach. Mi 10T Liten suositushinta on Suomessa 349 euroa . Suomessa puhelinta myyvät DNA, Elisa, Telia, Verkkokauppa.com, Power, Gigantti ja Veikon Kone.