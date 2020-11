Google Kuvat muuttumassa osittain maksulliseksi

Maailman suosituin kuvapalveluon tuomassa lisää toiminnallisuuksia käyttäjille, jotka maksavat palvelusta.Google Kuvien Android-sovellukseen on nyt lisätty uusia työkaluja kuvien muokkaukseen, jotka ovat käytettävissä ainoastaan-kuukausimaksua maksaville käyttäjille.Kenties eniten kiinnostava lisäys uusista työkaluista on ns. Color Pop -työkalu, jolla voidaan tuoda kuvan etualalla oleva kohde paremmin esille. Googlen mukaan kyseinen toiminto on ilmainen niille käyttäjille ja kuville, joissa kuvassa on valmiina mukana myös syvyysinformaatiota. Muiden kuvien osalta työkalu vaatii voimassaolevan Google One -tilauksen.Edullisin Google One -tilaus maksaa 2 euroa kuukaudessa, jolla saa uusien kuvatoimintojen lisäksi mm. 100 gigatavua tallennustilaa Googlen palveluihin. Aiheesta uutisoi mm. XDA-Developers -sivusto.Uusi ominaisuus ei ole vielä käytössä kaikilla sovellusta käyttävillä, mutta tulee jakeluun Google Kuvien v5.18 version myötä.Google on uudistanut Kuvat-sovellustaan isolla kädellä tänä vuonna muutenkin, viimeksi keväällä, kun Google Kuvien käyttöliittymää uusittiin isommin