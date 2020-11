Huawei myy Honor-älypuhelimet, hintaa 12,7 miljardia

Huawein aikeista myydä halpisbrändi Honor raportoimme jo viime kuussa ja nyt myynti on käymässä toteen, raportoi Reuters Maailman toiseksi suurin älypuhelinvalmistaja on luopumassa suositusta Honor-brändistää, jonka alla yhtiö on julkaissut edullisia ja keskisarjan älypuhelimia. Tietojen mukaan myyntihinta on noin 15 miljardia dollaria eli n. 12,7 miljardia euroa.Ostajina on Shenzhenin kaupungin tukemia sijoitusyhtiöitä sekä Huawein kanssa aiemmin yhteistyötä tehnyt Digital China Group, jonka osuus on 15 prosenttia. Digital China on toiminut mm. Honorin jakelijana Kiinassa.Suurin osa työvoimasta säilyy ja uuden yrityksen on nimettömien tietojen mukaan tarkoitus listautua kolmen vuoden sisällä.Muutos saattaa tarkoittaa Honorille, että sen puhelimet ovat tervetulleita Yhdysvaltoihin pannan jälkeen, mutta mitään varmuutta asiasta ei vielä ole. Voi edelleen olla, että Yhdysvaltain hallitus näkee Honorin liitokset paikalliseen hallitukseen sisäistä turvallisuutta vaarantavana.Tietysti tässä vaiheessa ei ole myöskään varmuutta siitä, millainen tulevien vuosien strategia Yhdysvaltain hallinnossa on seuraavan neljän vuoden ajan kiinalaisyhtiöitä kohtaan.