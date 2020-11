Google esitteli uusia widgettejä iPhonelle

Google on tänään julkistanut widgetit muutamalle uudelle iOS-sovellukselle. Hakujätti oli ensimmäisten joukossa tukemassa iPhone 12 -julkistuksen yhteydessä paljastettuja widgettejä . Nyt tuki on laajentunut merkittävästi.Tänään julkaistiin päivitykset Googlen Gmail-, Drive- ja Fit-sovelluksien iOS-versioille, ja ne tuovat mukanaan uuden käyttöjärjestelmän tukemat widgetit. Yhtiö vahvisti myös, että pian tulossa ovat widgetit myös Chromelle ja Kalenterille.Gmailin widgetin avulla pystyy helposti katsastamaan kuinka monta uutta sähköpostia on saanut ilman, että avaa itse sovellusta. Lisäksi kotinäytölle sijoitettava widget tarjoaa pikaisen pääsyn kirjoittamaan sähköpostia sekä hakukenttään.Drive-sovelluksen widgetti puolestaan näyttää hakukentän sekä linkit pariin uusimpaan tiedostoon. Google Fitin widget soveltuu puolestaan aktiviteettien seurantaan sydänpisteiden (Heart Points) ja askelten avulla. Widget näyttää viikon grafiikat sekä päivittäiset luvut yhdessä näkymässä.Google paljasti myös näkymät tuleville Kalenteri- ja Chrome-sovellusten widgeteille. Niillä Kalenteri näyttää kolme tulevaa tapahtumaa ja Chromessa on iso hakupalkki sekä linkit incognitolle, äänihaulle ja sovelluksille.