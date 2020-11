Samsung luopumassa huippusuositusta Note-sarjasta

Tämän syksyn aikana jo useat eri tahot ovat huhunneet Samsungin stylus-kynistä tutun huippupuhelimille suunnatun Note-sarjan loppumisesta. Uuden korealaisraportin mukaan tämä olisi myös virallisesti vahvistettu ja käymässä toteen.Hiljattain asiasta kertoi mobiilivuodoistaan tuttu Ice Universe , jonka mukaan Samsungilla ei olisi valmisteilla Galaxy Note 20 -sarjan lippulaivalle seuraajaa. Korealaistoimitus Aju Newsissä puolestaan raportoi, että Samsungin virallisesti kertonut aikeista luopua Galaxy Note -sarjasta.Tietojen mukaan Note-sarjan loppu ei tarkoita välttämättä loppua sen kaltaisille puhelimille. Note-sarja tunnetaan tietysti huipputason tekniikasta sekä sille ominaisesta S Pen stylus-kynästä.Raportin mukaan S Pen löytää tiensä tulevana vuonna Galaxy S- ja Z-sarjojen laitteisiin. Galaxy S on yhtiön suosituin sarja kun taas Z-sarjassa on julkaistu hiljattain taittuvia puhelimia, kuten Z Flip ja Z Fold2.Taittuvasta Fold-puhelimesta odotetaan ensi kesänä uutta versiota, joka sisältää ensimmäistä kertaa taittuvassa laitteessa S Pen -kynän ja näytön alla sijaitsevan selfie-kameran.Aju Newsin tietojen mukaan se ei kuitenkaan ole ensimmäinen S Penillä varustettu Samsung-laite ensi vuonna. S-sarjan huippumalli Galaxy S21 Ultra sisältää nimittäin myös S Pen -kynän, mikäli tietoja on uskominen. Sen julkaisua odotetaan jo tammikuussa.Täyttä varmuutta raportin yksityiskohtien paikkansapitävyydelle ei ole, sillä Samsung ei ole julkistanut tiedotteita, mutta Note-sarjan loppuminen vaikuttaa vahvistuneen.