Motorolalta jälleen uusi halpapuhelin - Moto E7 tarjoaa 129 eurolla 48 MP:n kameran ja ison akun

Aqua Blue -väri

Motorola Moto E7 tekniset tiedot

Rakenne: Muovia

Näyttö: 6,5" Max Vision, HD+ (1600 x 720) 269 ppi, 20:9, IPS TFT LCD

Mitat: 164.93 x 75.73 x 8.89 mm

Paino: 180 grammaa

Suoritin: MediaTek Helio G25

RAM: 2 gigatavua

Tallennustila: 32 gigatavua + muistikortti (max 512 gigatavua)

Käyttöjärjestelmä: Android 10

Pääkamera: 48 megapikseliä (f/1.7, 1.6um), Quad Pixel -teknologia, Full HD 30fps

Makrokamera: 2 megapikseliä (f/2.4, 1.75um)

Etukamera: 5 megapikseliä (f/2.2, 1.12um), Full HD 30 fps

Akku: 4000 mAh, 10 W lataus

Liitännät: USB-C (USB 2.0), 3.5 mm:n kuulokeliitin, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n

Muuta: sormenjälkilukija, Google Assistant -painike, yksi kaiutin, Hybrid Dual SIM (2 Nano SIMs / 1 Nano SIM + 1 microSD)

Värit: Mineral grey, Aqua blue, Satin coral

Hinta: 129 euroa (saatavilla Suomessa 30. marraskuuta alkaen)

Lähinnä edullisemman hintaluokan laitteisiin keskittyväon jälleen julkistanut uuden halpapuhelimen. Nyt julkaistuon vain 129 euron hintainen puhelin, mutta varustukseen on saatu 48 megapikselin pääkamera sekä 4000 mAh akku.Kuvia siis otetaan enimmäkseen 48 megapikselin pääkameralla, joka hyödyntää Quad Pixel -teknologiaa. Motorola kehuu kameran olevan hintaisekseen uskomattoman hyvä. Pääkameran viereltä löytyy vaatimaton 2 megapikselin makrokamera. Edessä on puolestaan 5 megapikselin kamera omakuvia varten.Näyttö on kooltaan 6,5-tuumainen ja se hyödyntää HD+ -resoluutiota. Näytön yläreunassa on lovi etukameraa varten. Sisälle on puolestaan saatu 4000 mAh akku, josta varmasti riittää muiden Motorolan puhelimien tapaan virtaa pariksi päiväksi.Muihin ominaisuuksiin lukeutuvat sormenjälkilukija, 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa, USB-C -liitäntä ja 3.5 mm:n kuulokeliitin. NFC:tä laitteessa ei ole ja puhelin tulee saataville jo vanhemmalla Android 10 -käyttöjärjestelmällä.Motorola Moto E7 on saatavilla Suomessa 30. marraskuuta alkaen värivaihtoehdoilla Aqua Blue, Mineral Grey ja Satin Coral hintaan 129,00 euroaAiheeseen liittyvää: Motorola Moto G9 Play arvostelu