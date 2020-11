Samsungilta kaksi alle 200 euron puhelinta: Galaxy A12 ja Galaxy A02s

Galaxy A02s

Galaxy A12

on esitellyt kaksi edullisen hintaluokan Galaxy A -sarjan puhelinta.:n suositushinta on 179 euroa ja:n suositushinta on 159 euroa. Molemmat tulevat saataville vuoden 2021 alussa."Galaxy A12 ja A02s ovat jälleen osoitus halustamme kehittää tuotteita kaikilla hintatasoilla. Uutuudet lisäävät syvyyttä A-sarjaamme ja tuovat asiakkaidemme saataville enemmän puhelinvaihtoehtoja, joista löytyvät kaikkein tärkeimmät Galaxy-ominaisuudet fantastisella hinnalla", kertoo, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.Galaxy A02s- ja A12 -puhelimissa on 6,5 tuuman HD+ Infinity-V -näyttö, jonka yläreunassa on pieni lovi etukameralle. A12 käyttää 8 megapikselin kameraa ja A02s puolestaan käyttää 5 megapikselin etukameraa.Taakse on laitettu Galaxy A12 -mallissa neljä kappaletta: 48 megapikselin pääkameran rinnalta löytyvät myös 5 megapikselin ultralaajakulma, 2 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin syvyyskamera. Edullisempi A02s puolestaan sisältää kolme kameraa: 13 megapikselin pääkameran sekä samat 2 megapikselin kamerat.Kumpikin laite sisältää kookkaan 5000 mAh akun, jota ladataan 15 watin latauksella. Käyttömuistia A12 sisältää 4 gigatavua ja tallennustilaa on 64 gigatavua, kun taas edullisemmassa mallissa on 3 gigatavua käyttömuistia ja 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Molemmat tukevat muistikorttia yhteen teratavuun asti. Galaxy A12 on myös varustettu sormenjälkilukijalla, joka on sijoitettu laitteen kylkeen.A12 tulee saataville mustana, valkoisena ja sinisenä, kun taas A02s:n värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.Lue myös: