Koronavilkku päivittyi: Pitkäaikaisista altistumisista ilmoitus aiempaa varmemmin

Suomen virallinen koronaviruksen jäljityssovellus on jälleen päivittynyt uuteen versioon (versio 1.3). Päivitys sisältää käyttömukavuutta parantavia ominaisuuksia ja korjaa pitkäaikaisia altistumisia koskeneen vian.Uuden version myötänäyttää nyt voimassa olevien altistumisilmoitusten määrän ja saapumispäivät. Sovellus sisältää nyt myös painikkeen, jolla voi käynnistää tarkistuksen mahdollista altistumisesta, jos edellisestä tarkistuksesta on kulunut yli 24 tuntia.Uuden versio tuo myös kaivattua parannusta altistumisen arviointiin tekeviin parametreihin ja laskentamalleihin. Näiden myötä sovellus osaa havaita paremmin pitkäaikaiset, yhtäjaksoiset altistukset, joita tapahtuu esimerkiksi perheenjäsenten kesken.Aiemmin sovelluksen käyttämän käyttöjärjestelmän rajapinnassa oli vika, jonka vuoksi sovellus ei välttämättä antanut ilmoitusta pitkäaikaisista altistumisista."Vian korjaaminen oli tärkeää, vaikka ihminen usein muistaakin pitkäkestoiset altistumistilanteet. Koronavilkku tehostaa tartuntaketjujen katkaisua rekisteröimällä myös sellaiset lähikontaktit, joita käyttäjä ei tunne tai muista", sanoo THL:n tiedonhallintajohtajaSovelluksesta poistuu pari ominaisuutta. Kotinäkymässä ei enää näytetä altistumisesta kertovaa osiota, kun käyttäjä on ilmoittanut tartunnastaan Koronavilkun kautta, jonka lisäksi Epäiletkö tartuntaa -painiketta ei näytetä kotinäkymässä, kun sovelluksessa on voimassa oleva altistumisilmoitus.Muista tarkistaa Google Play -kaupasta tai Apple App Storesta, että sovellus on päivittynyt.Lue myös: Tarkista toimiiko Koronavilkku oikein