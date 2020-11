Android 12 ohittaa hituroivat kännykkävalmistajat

Yksi Android-maailman hyvistä puolista on sen monipuolisuus. Androidin päälle on valmistettu tuhansia ja taas tuhamsia tuotteita, yksin jo erilaisia Android-kännyköitäkin on huikea määrä. Valitettavasti kolikolla on myös kääntöpuolensa: kun laitevalmistajilla ei ole mitään rahallista hyötyä siitä, että heidän jo myymänsä laitteet pysyvät ajan tasalla, ei myöskään Android-päivityksiä ilmesty.Jotkut valmistajat ovat erityisen huonoja toimittamaan puhelinmalleilleen uusimpia Android-päivityksiä, kun taas jotkut valmistajat, kutenbrändillä puhelimia myyväja, ovat pitäneet nopeaa ja pitkään jatkuvaa tukea yhtenä myyntivalttinaan., joka omistaa Android-käyttöjärjestelmän, on ollut pitkälti aseeton tässä tilanteessa: se ei voi jaella Android-päivityksiä suoraan käyttäjille, koska lähes kaikki myydyt Android-laitteet ovat käyttöjärjestelmän osalta valmistajansa räätälöimiä.Syksyllä 2021 saapuva, saattaa korjata ainakin pahimman puutteen tilanteessa. Google julkisti jo viime vuonna-projektin, joka siirtää osan Android-käyttöjärjestelmästä tavallaan "sovelluksiksi". Tämä mahdollistaa "sovelluksiksi" pilkottujen osien päivittämisen suoraan-kaupan kautta, vaikka itse käyttöjärjestelmä ei olisikaan päivittynyt.Nyt on huomattu , että Google on siirtänyt myös yhden käyttöjärjestelmän keskeisen osan, eli-komponentin, osaksi Google Playn kautta tehtävää jakelua. Android Runtime eli ART vastaa sovellusten koodin kääntämisestä järjestelmän natiiviksi matalan tason ohjelmakoodiksi, eli tavallaan on ohjelmia suorittava kerros itse puhelimen ja sovellusten välissä.Siirtämällä ART:n erilliseen jakeluun Google voi halutessaan pakottaa mm. Androidin ytimeen keskittyvät turvallisuuspäivitykset suoraan käyttäjien laitteisiin, vaikka laitevalmistajat eivät olisi paikkausta löydettyyn tietoturva-aukkoon vielä tehneetkään.Ongelmaksi tulee se, että monet valmistajat ovat peukaloineet Android Runtime -modulia, luoden sinne omia virransäästöön tai tehonlisäyukseen tarkoitettuja muokkauksiaan. Pyyhkimällä valmistajan oman ART-modulin poiis ja korvaamalla sen omallaan, Google tavallaan poistaisi nuo muokkaukset, mutta parantaisi samalla laajassa kuvassa Androidin tietoturvaa.Täyttä, Googlen hallinnoimaa Androidin pääversioiden "pakkopäivitystä" tämäkään muutos ei vielä mahdollista. Esimerkiksi Android 11 päivitystilannetta voi seurata listamme avulla ja sieltä paljastuu, että Android 11 löytyy tällä hetkellä vain kovin, kovin harvasta aiemmin myyntiin tulleesta mallista.