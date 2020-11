DNA:n tiedot paljastavat: Näin ikäryhmäsi käyttää mobiilidataa

Maailmanlaajuisesti Suomi on ollut vuosien ajan yksi eniten mobiilidataa käyttävistä maista, ja tämänvuotinen tutkimus paljasti, että DNA:n verkossa käytettiin itseasiassa eniten mobiilidataa henkilöä kohten koko maailmassa DNA itse on nyt paljastanut lukuja asiakkaidensa mobiilidata käytöstä ikäryhmittäin. Kenellekään ei lienee tule yllätyksenä, että nuoremmat sukupolvet ovat vanhempia hanakammin kiinni mobiililaitteiden verkkoyhteyksissä, mutta miten ikäryhmät vertautuvat toisiinsa tarkemmin tarkasteltuna?Yllättävän suureksi ero kasvaa alle kolmekymmppisten ja 30-39-vuotiaiden välillä. Nuorin ikäryhmä, joka on datassa 18-29-vuotiaat, käyttää peräti yli 91 gigatavua dataa kuukaudessa. Samalla ajanjaksolla 30-39-vuotiaat käyttävät keskimäärin vain 49 gigatavua.30-39-vuotiaiden ja 40-49-vuotiaiden välinen ero on melkoisen pieni, mutta lasku on jälleen hieman suurempaa seuraavissa ikäryhmissä.Kaikissa ikäryhmissä datan kulutus on kasvanut merkittävästi vertailuvuodesta 2018. Suurinta kasvu on absoluuttisesti nuorimmassa ikäryhmässä, mutta suhteellisesti mitattuna kasvu on kutakuinkin samaa tasoa jokaisessa kategoriassa.Videosisältö on kaikissa ikäryhmissä suosituinta mobiilidataa, joka johtuu luonnollisesti suoratoistovideon vaatimasta suuresta liikennemäärästä. Suhteellisesti videosisältöjen katselu oli suurinta 40-49-vuotiaiden ryhmässä, 46 prosenttia koko liikenteestä.Nuorten aikuisten sosiaalisen median käyttö oli valtavaa muihin verrattuna. Heidän datamäärä, 14,8 Gt, oli keskimäärin suurempi kuin muiden ikäryhmien yhteensä.Data on kerätty DNA:n liittymistä, joissa liittymän omistaja ja käyttäjä ovat sama henkilö, ja ajanjaksona on ollut elo-lokakuu sekä tänä vuonna että 2018.