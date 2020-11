Samsung esittelee uutta huippupiiriä YouTube-videolla: 200 megapikselin kamerat ja yli 5 gigabitin yhteydet

Samsung on esitellyt hiljattain uuden Exynos 1080 -järjestelmäpiirin. Kyseessä on korvaaja Exynos 980 -piirille, jota on nähty pääasiassa ylemmän keskisarjan laitteissa, mutta uusi piiri on tällä hetkellä yhtiön tehokkain.Kyseessä on Samsungin ensimmäinen 5 nanometrin EUV FinFET -teknologialla tuotettu piiri, joka tarkoittaa entistä parempaa teho-akunkulutus-suhdetta. 5 nanometrin tarkkuudella, joskin hieman eri teknologialla ja eri yhtiön valmistamana, on tehty myös Applen uudet M1-piirit.Exynos 1080 päihittää tämän vuoden Galaxy Note ja Galaxy S -lippulaivojen Exynos 980 -piirin tehokkaammilla A78-ytimillä. Myös grafiikkapiiri on uudempi ja tehokkaampi Mali-G78 MP10.Piirin alempitehoiset A55-ytimet ovat tutut Exynos 990:sta.Samsung on julkaissut nyt YouTubessa videon, jossa kerätään uuden Exynos 1080:n tärkeimmät tiedot yhteen paikkaan. Prosessorin suorituskyvyn lisäksi videolla kerrotaan entistä nopeammista 5G-yhteyksistä, 144 hertsin näyttötuesta ja tuesta jopa 200 megapikselin kameroille.Tämä piiri ei kuitenkaan todennäköisesti löydä tietään Galaxy S -lippulaivoihin, vaan yhtiöltä odotetaan vielä tämän vuoden puolella Exynos 1090 -piirin esittelyä. Arvioiden mukaan kiinalaisvalmistaja Vivo tulee julkaisemaan ensimmäiset Exynos 1080 -puhelimet, kuten oli viimevuotisen Exynos 980:n kanssa.