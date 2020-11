NPU: Yksi vuoden suosituimmista Nokia-puhelimista saa seuraajan pian

HMD Globalin Nokia-älypuhelimista suosituimpiin ovat viimeisten vuosien aikana usein lukeutuneet juuri edulliset ja keskihintaluokan puhelimet. Tämänvuotisista malleista yksi suosituimmista on ollut Nokia 5.3 (kuvassa), joka esiteltiin maaliskuussa.Vielä viime kuussakin puhelin löysi tiensä DNA:n kuukauden top15-puhelimiin sijoituksella 14, ja sitä edellä yhtiön puhelimista oli vain tuore Nokia 7.2 sekä huippuedullinen uusi 3310. Syyskuussa se oli Telian listoilla yrityksille myydyimpien puhelinten joukossa sijalla 5 ennen muita Nokia-puhelimia.Nyt siitä on tulossa uusi versio, kertoo Nokia Power User . NPU:n mukaan uutta Nokia 5.4 -laitetta voidaan odottaa jo ennen ensi vuotta, vaikka oletuksen mukaan julkaisu tapahtuisi noin vuosi edeltäjästä.Laitetta on uusittu mm. suuremmalla näytöllä, jossa kamera on nyt loven sijaan reiässä, sekä tehokkaammalla järjestelmäpiirillä, joskin tarkkaa tietoa sen mallista ei ole.Tietojen mukaan RAM-muistin määrä pysyy 4 gigatavussa, mutta tallennustilan suhteen tällä kertaa 64 gigatavun lisäksi on tarjolla myös 128 gigatavun malli.Huhujen mukaan laite saatetaan julkaista yhdessä Nokia 7.3 5G:n kanssa, ja julkaisu tapahtuu ennen vuoden loppua. Olisi jokseenkin outoa, että HMD Global julkaisisi vain muutaman kuukauden jälkeen seuraajan Nokia 7.2:lle, mutta tämä jää nähtäväksi.Nokia 5.3 on nyt tarjouksessa vain 129 euron hintaan , mutta uusi Nokia 5.4 todennäköisesti sijoittuu noin 200 euron tietämille.