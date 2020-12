Apple lisäsi paremman videopuhelutuen vanhoille iPhone-malleille kaikessa hiljaisuudessa

Videopuhelut ovat olleet tämän vuoden yksi suurimmista sovellustrendeistä, joka näkyy mm. Applen suosituimpien ilmaissovellusten listoilla . Zoomin ja muiden käyttö on räjähtänyt pandemian aikana, ja Apple tiedosti sen myös tämän vuoden iPhone-julkistusten spekseissä.Kauan toivottu parempi videopuhelutarkkuus löysi tiensä iPhone 12 -malliin, kun Apple lisäsi virallisesti Full HD -tuen FaceTimeen. Tämä erotti uudet iPhone-mallit vanhoista, kunnes Apple päivitti myös vanhat.Yhtiö ei tästä kummemmin tiedotteita julkaissut, vaan päivitys tapahtui kaikessa hiljaisuudessa, ja vasta hiljattain brasilialaisjulkaisu MacMagazine on sen bongannut.Apple lisäsi tuen iOS:n 14.2-versiossa kaikille vanhemmille iPhone-malleille aina iPhone 8:sta uudempiin. Vanhemmilla laitteilla Full HD -tasoa ei tosin tueta kuin WiFi-verkoissa, joka selittäytynee 5G:n puutteella.Tuettuihin laitteisiin kuuluuu iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone SE (2020), iPhone 11, iPhone 11 Pro ja iPhone 11 Pro Max tietysti uusien iPhone 12 -mallien lisäksi.