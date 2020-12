Qualcomm paljasti uuden huippupiirin, lupaa älypuhelimiin isoa loikkaa suorituskyvyssä ja tehokkuudessa

Yhdysvaltalainen piirivalmistaja Qualcomm on kertonut uudesta Snapdragon 888 järjestelmäpiiristä. Kyseessä on yhtiön ensi vuoden ensimmäinen huippupiiri, joka tarjoaa uutta teknologiaa ja huikeasti parempaa suorituskykyä.Järjestelmäpiiri tarjoaa ensimmäisenä yhtiön piireistä ARMin kanssa yhteistyössä suunnitellun uuden suoritinytimen. Kryo 680 CPU sisältää aiemmin käytettyjen suoritinytimien lisäksi uuden Cortex-X1-ytimen.Cortex-X1 pystyy suorittamaan samalla kellotaajuudella jopa kolmanneksen enemmän suoritteita kuin edeltäjä Cortex-A78, joita käytetään tämän piirin lisäksi Samsungin uusimmassa Exynos-piirissä. Cortex-X1:n lisäksi Snapdragon 888:n prosessori koostuu kolmesta Cortex-A78-ytimestä sekä neljästä A55-ytimestä. Kellotaajuudet ovat 2,84 GHz X1-ytimessä, 2,4 GHz Cortex A55-ytimissä ja 1,8 GHz A55-ytimissä. L1 ja L2 -välimuistien määrää on myös kasvatettu tuplaksi ja L3 pysyy 4 megatavussa.Tämän kaiken myötä uusi Kryo 680 tarjoaa peräti 25 prosenttia paremman suorituskyvyn tämän vuoden lippulaivapiiri Snapdragon 865:een nähden, joka vastaa edeltävän sukupolven muutosta.Mikä kenties olennaisempaa, myös tehokkuus on kasvanut neljänneksen. Tässä on kyseessä melkoinen harppaus, ja se johtuu 5 nanometrin tekniikkaan siirtymsestä. Snapdragon 865 valmistettiin vielä 7 nanometrin tekniikalla.Myös grafiikkapiirin kohdalla kehitys on ollut mukavaa. Qualcommin mukaan suorituskyky kasvaa 35 prosenttia, kun edellisessä kahdessa sukupolven vaihdoksessa se oli vain 20 prosenttia . Tehokkuus kasvaa 20%.Grafiikkapiiri tukee muutamaa uutta teknologiaa, mm. Variable Rate Shading ja Game Quick Touch, jotka saattavat parantaa pelien suorituskykyä ja latenssia entisestään.Muihin ominaisuuksiin kuuluvat mm. ensimmäistä kertaa kolme kuvasignaaliprosessoria, jonka avulla kolmea kameraa voidaan prosessoida yhtäaikaisesti, ensimmäistä kertaa parempi X60 5G -modeemi sekä huomattavasti tehokkaampi tekoälypiiri.Ensimmäisiä Snapdragon 888:lla varustettuja laitteita voidaan odottaa ensi vuoden alusta.