Kysely: 34% prosenttia suomalaisista jättää lataamatta sovelluksia tietoturvan ja puhelimen tallennustilan puutteen takia

Sukupuolierot jättää sovellukset lataamatta. Kuva: Qvik.

Teknologiayritys Qvikin teettämä kysely paljastaa syitä, miksi suomalaiset jättävät sovelluksia lataamatta puhelimelle. Qvikin sähköiseen kyselyyn vastasi lokakuun lopussa 1000 henkilöä, jotka ovat 18 - 75-vuotiaita. Vastaajista puolet oli miehiä ja puolet naisia.Yleisin syy (54,8%) jättää sovelluksia lataamatta, jos käyttäjä uskoo, että sovelluksesta ei ole mitään hyötyä tai iloa.Tämän jälkeen tuleekin hieman yllättävämpiä syitä lataamatta jättämiseen.34,4 prosenttia kertoo, että puhelimen tila ei riitä. Monet sovellukset ja pelit vievät helposti satoja megatavuja tilaa, jonka lisäksi puhelimen muistia täyttää valokuvat sekä videot. Vaikka monet edulliset Android-puhelimet tarjoavat hintaansa nähden paljon sisäistä tallennustilaa (128 gigatavua), jota voi monessa tapauksessa jatkaa vielä muistikortilla, Applen puhelimissa monen mallin kohdalla tallennustilat alkavat vain 64 gigatavusta. Tämä saattaa osaltaa selittää tallennustilan loppumisen, vaikka kyselyssä se ei tulekaan ilmi.Myös 34,4 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo syyn löytyvän luottamuksen puutteesta sovellusten tietoturvaa kohden. Kysely paljastaa tietoturvahuolien olevan erityisen suurta yrittäjien keskuudessa, sillä kyselyn mukaan 43 prosenttia yrittäjistä jättää sovelluksia lataamatta tästä syystä.Syy on varsin aiheellinen, sillä varsinkin Androidin puolelta paljastuu tasaisin väliajoin erilaisia haavoittuvuuksia. Esimerkiksi tällä hetkellä monista Android-sovelluksista löytyy vakava haavoittuvuus, joka mahdollistaa tärkeiden tietojen varastamisen ja hiljattain sovelluskaupasta paljastui 21 uutta sovellusta, jotka sisälsivät piilotettuja mainosohjelmia Kyselyn perusteella miehet suhtautuvat mobiilisovelluksiin hieman epäluuloisemmin kuin naiset. Miehistä lähes neljä kymmenestä (38 %) oli jättänyt lataamatta sovelluksen tietoturvahuolien takia, kun taas naisten kohdalla vastaava luku on 30 prosenttia.Lisäksi 20,9 prosenttia kertoo epäilevänsä, että sovellus veloittaa heiltä jotain heidän huomaamattaan."Kuluttajat vaikuttavat ymmärtävän hyvin kaupan ja sovellusten rajan. Tiedossani ei ole sovelluskauppoihin liittyviä ongelmia. Sen sijaan sovelluksien keräämästä datasta ja yllättävistä maksuista keskustellaan niin paljon, ettei ole yllättävää, että tämä nousee esiin", Qvikin suunnittelujohtajatoteaa.Kysely osoittaa, että työuransa loppupäässä olevat ja hiljattain eläkkeelle jääneet käyttävät sovelluskauppoja sujuvasti. 55–-64-vuotiaista yli puolet (51,6 %) on sitä mieltä, että sovellusten käyttöönotto on helppoa. Myös yli 65-vuotiasta vastaajista tätä mieltä on lähes puolet (47,4 %)."Mobiilisovellusten asentamiseen liittyvästä kitkasta puhutaan paljon. Tämä data osoittaa asian toisen puolen: mobiilisovellusten asentaminen on tuttua kaikissa ikäluokissa", Pietilä jatkaa.