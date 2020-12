Vuoto esittelee uudet Galaxy S21 -mallit

Vuotojen perusteella renderöity kuva Galaxy S21:stä. Lähde: LetsGoDigital

Samsungin tulevan lippulaivamalliston julkaisuun ei ole enää kauaa aikaa. Yhtiöltä odotetaan Galaxy S21 -malleja jo tammikuussa, joten vuotojen suhteen elämme tärkeitä aikoja.Hollantilaissivusto LetsGoDigital kertookin , että heillä on tietoa luotettavalta lähteeltä läheltä yhtiötä. Lähde on paitsi vahvistanut laitteen ulkonäön niin myös nimiä ja tekniikkaa.Jokseenkin odotetusti tuleva mallisto pitää sisällään perusmalli Galaxy S21:n, suuremman Galaxy S21+:n sekä huippumalli Galaxy S21 Ultran. Edellisen mallisarjan tapaan laitteita erottaa heti ulkoisesti kameroiden määrä, joka onkin yksi tärkeimmistä eroista.Sen sijaan huomattavin ero edeltäjään ulkonäöllisesti on uusi kameramoduuli, joka erkanee muusta takakannesta erikoisella ja uniikilla tavalla. S21 Ultra on ainoa laitteista, jossa on lasinen takakansi.Etupuolella kamerakolo on edelleen olemassa selfie-kameralle, joten Samsung ei ole saanut valmiiksi vielä näytön alle sijoittuvaa kameraa.Teknisesti sisuksista löytyy Snadpragon 888 tai Exynos 2100 (Suomessa), 8, 12 tai 16 gigatavua RAM-muistia, ja 128 gigasta 512 gigaan tallennustilaa.Kameroiden suhteen tarjolla on parhaimmillaan (Ultra) 108 megapikselin peruskamera, 12 megapikselin laajakulmakamera, kaksi 10 megapikselin telefotoa, joilla mahdollistetaan kolminkertainen ja 10-kertainen zoomi. Lisäksi mukana on Samsungin oma ISOCell Vizion 3D -syvyyssensori.Perusmallista ja plussamallista löytyy 12 megapikselin perus- ja laajakulmakamerat sekä 64 megapikselin zoomikamera, joka on käytännössä sama kuin viime vuonna.Ainoastaan S21+ on kasvanut viime vuodesta (4800 mAh vs. 4500 mAh), Galaxy S21:ssä on edelleen 4000 mAh akku ja Ultrassa 5000 mAh. Lataus onnistuu Ultrassa 45 watin teholla ja kahdessa muussa 25 watin teholla.Lisää tietoja ja kuvia löytyy LetsGoDigitalin erittäin kattavasta jutusta.Colors will include Phantom Black and Phantom Silver (S21 Ultra), Phantom Black and Phantom Silver and Phantom Violet (S21 Plus), and Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, and Phantom Pink (S21).