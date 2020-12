Näille paikkakunnille DNA:n 5G-verkko laajenee vuonna 2021

Hollola

Kirkkonummi

Kokkola

Kotka

Kouvola

Lohja

Mikkeli

Orimattila

Porvoo

Raasepori

Riihimäki

Salo

Vihti

Yksi vuoden 2020 aikana tapahtuvista muutoksista on ollut 5G-yhteyksien ja sitä tukevien laitteiden yleistyminen. Verkon rakentaminen luonnollisesti jatkuu vahvana myös vuoden 2021 aikana.on nyt paljastanut paikkakunnat, jonne 5G-yhteydet tulevat seuraavaksi.DNA:n 5G-palvelut ovat nykyisellään tarjolla jo Espoossa, Heinolassa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kaarinassa, Kauniaisissa, Keravalla, Kuopiossa, Lahdessa, Liedossa, Naantalissa, Nokialla, Nurmijärvellä, Oulussa, Pirkkalassa, Porissa, Raahessa, Raisiossa, Raumalla, Ruskolla, Seinäjoella, Sipoossa, Tampereella, Turussa, Tuusulassa, Vaasassa, Vantaalla, Ylivieskassa ja Ylöjärvellä.Lisäksi paikallista peittoa DNA:n toimesta löytyy jopa 45 muun paikkakunnan alueelta.Vuoden 2021 aikana DNA:n 5G-verkko tullaan tuomaan ainakin näihin paikkakunnille:Uusien paikkakuntien lisäksi jo olemassa olevaa 5G-peittoa laajennetaan ensi vuonna etenkin Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kauniaisissa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Porissa, Raumalla, Seinäjoella, Sipoossa, Vaasassa ja Vantaalla.Alkavan vuoden tammikuussa 5G-verkon laajentaminen jatkuu Helsingin kantakaupungin alueella, Espoossa, Vantaalla ja Lahdessa. Näiden lisäksi tänä vuonna aloitettua rakentamista viimeistellään Turussa ja Tampereella.Myös uusia paikkakuntia tullaan tuomaan verkkoon vuoden alusta alkaen, osa mainitun paikkakuntalistan mukaisesti, osa nykyisen 4G-verkkodatan perusteella. Tämä tarkoittaa, että tukiasemia uusitaan nimenomaan niillä alueilla ja paikkakunnilla, missä tarve lisäkapasiteetille on suurin."Seuraamme jatkuvasti nykyisten 4G-tukiasemiemme kapasiteetin riittävyyttä eri puolilla Suomea. Emme siis suinkaan rakenna verkkoamme ainoastaan isommat kaupungin edellä, vaan myös pienempiä paikkakuntia tulee mukaan jatkuvasti siellä, missä tarve nopeammille yhteyksille ja lisätylle kapasiteetille on kaikista suurin", DNA:n radioverkkojohtajakertoo.Itä- ja Pohjois-Suomen osalta 5G-verkkoa alkaa rakentaa DNA Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n yhteisesti omistama Suomen Yhteisverkko Oy. Yhteisverkon kolmivuotinen 5G-verkon rakennusprojekti käynnistyy alkuvuodesta 2021