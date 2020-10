Suomen Yhteisverkko ja Nokia yhteistyöhön - Nokia rakentaa 5G-verkon Pohjois- ja Itä-Suomeen

DNA Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n yhteisesti omistama yhtiö(SYV) on valinnut Nokian yhtiön 5G-radioverkkolaitteistojen sekä verkonhallinta- ja asennuspalveluiden toimittajaksi. Yhteistyön myötä Pohjois- ja Itä-Suomeen rakennetaan uutta 5G-verkkoa. Kolmivuotinen rakennusprojekti käynnistyy alkuvuonna 2021."5G-verkko saadaan nyt tuotua kaikkialle, missä meillä on tukiasemapaikkoja. Tämä parantaa selvästi tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja nopeutta Pohjois- ja Itä-Suomessa", kertoo Suomen Yhteisverkko Oy:n toimitusjohtajaNokia vastaa verkkoinfrastruktuurin uudistamisesta ja tarjoaa verkon ylläpito-, valvonta- ja asennuspalvelut."Olemme ylpeitä siitä, että SYV valitsi meidät yhteistyökumppanikseen uudistamaan verkkonsa ja rakentamaan perustan tuleville 5G-palveluille. Tuotevalikoimamme tarjoaa ihanteellisen ratkaisun organisaatioille, jotka haluavat saada kaiken irti uusimmasta teknologiasta. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä SYVin kanssa ja auttaa heitä tarjoamaan DNA:n ja Telian asiakkaille parhaat mahdolliset 5G-yhteydet ja -palvelut Pohjois- ja Itä-Suomessa", kertoo, Nokian Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johtaja.Verkon tukiasemat tulevat olemaan kokonaan uusia, joten 5G:tä voidaan toteuttaa kaikilla Telian ja DNA:n hallinnoimilla taajuuksilla vanhan verkon päälle lisättävän taajuuskaistan sijaan. Taajuuksien yhteiskäyttö mahdollistaa yhden operaattorin verkkoon nähden suuremmat tiedonsiirtonopeudet myös 5G:ssä, kuten se teki myös 4G:ssä.