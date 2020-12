Google Kuvat rikkoi valtavan rajapyykin, lähestyy maailman väkilukua

Google Kuvat on ehdottomasti yksi parhaista kuvien pilvipalveluissa säilyttämiseen soveltuvista sovelluksista. Yhtiö on ollut niin varma sen ylivertaisuudesta mobiililaitteilla, että sitä on käytetty usein lyömäaseena Applea ja iPhonea vastaan.Valitettavasti yksi palvelun kulmakivistä on murtumassa, sillä aiempi ilmainen ja rajaton "hyvän laadun" tallennustila loppuu ensi vuonna. Tämä ei kuitenkaan ilmeisimmin ole paljoa hidastanut sovelluksen lataamista, sillä Google Kuvat (Google Photos) on ylittänyt juuri huiman rajapyykin.Hakujätin omassa sovelluskaupassa kuvapalvelua on ladattu nyt yli viisi miljardia kertaa. Luonnollisesti tämä ei tarkoita, että käyttäjiä olisi, varsinkaan yhtäaikaisesti, viittä miljardia, mutta mailman väkilukua uhkaavasti lähestyvät latausluvut ovat melkoinen saavutus.Toki latausmääriä kasvattaa se, että monissa Android-puhelimissa sovellus tulee ladattuna jo pakkauksesta.Aktiivisia käyttäjiä Google Kuvat -sovelluksella on arvioiden mukaan reilun miljardin verran, joka on kova saavutus sekin. Se on samassa miljardikastissa esimerkiksi WhatsAppin ja Facebookin kanssa.Google on todennäköisesti todennut, että palvelun käyttäjämäärien kasvu on niin kovaa, että sitä voisi hillitä hieman tekemällä palvelua maksulliseksi. Tämän myötä toiminnasta tulee kannattavampaa, vaikka käyttäjämäärät todennäköisesti hieman tippuvat.