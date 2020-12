Elisan 5G toimii jo 60 paikkakunnalla - Savonlinna viimeisin lisäys

Elisan 5G-verkko Savonlinnassa joulukuussa 2020. Kuva: elisa.fi/kuuluvuus/

5G-verkko toimii jo 60 paikkakunnalla Suomessa ja Elisan mukaan sen 5G-verkon alueella asuu yli 1,8 miljoonaa suomalaista.on Elisan viimeisin lisäys 5G-paikkakuntien listalla ja samalla Elisa on ensimmäinen operaattori, joka tuo 5G:n tälle paikkakunnalle.Savonlinnassa verkkoa on rakennettu muun muassa keskustan, Heikinpohjan, Olavinlinnan, Kyrönniemen, Talvisalon ja Poukkusillan alueille."Savonlinna on ehdolla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Savonlinnan kaupunki on vahvasti kehittämässä alueen elinvoimaisuutta ja tukemassa uusia innovaatioita. Alueelle on sijoittunut maailman johtavia teknologia- ja metsäyrityksiä. Venäjän läheisyys tuo mahdollisuuksia sekä yritystoimintaan että matkailuun. Savonlinnan sijainti keskellä Saimaata muodostaa vetovoimatekijän, joka yhdessä hyvien tietoliikenneyhteyksien kanssa luo etätyöskentelyyn vertaansa vailla olevat mahdollisuudet", toteaa Savonlinnan kaupungin tietohallintopäällikköElisan 5G-verkko palvelee Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Porissa, Kouvolassa, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Seinäjoella, Rovaniemellä, Kotkassa, Porvoossa, Mikkelissä, Kokkolassa, Salossa, Hyvinkäällä, Lohjalla, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Kirkkonummella, Raumalla, Tuusulassa, Keravalla, Kempeleessä, Kajaanissa, Kaarinassa, Nokialla, Ylöjärvellä, Savonlinnassa, Kangasalalla, Riihimäellä, Raahessa, Raisiossa, Hollolassa, Sipoossa, Siilinjärvellä, Iisalmessa, Kemissä, Jämsässä, Liedossa, Pirkkalassa, Naantalissa, Heinolassa, Orimattilassa, Kuusamossa, Sotkamossa, Muuramessa, Kauniaisissa, Iitissä, Kittilässä, Siuntiossa, Savitaipaleella, Kolarissa ja Nilsiässä.Elisan kuuluvuuskartan näet tästä