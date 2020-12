Tulevan Galaxy S21:n suurin kamerauudistus löytyy laajakulmakamerasta

Support dual PD autofocus, so S21 series will have macro mode — Ice universe (@UniverseIce) December 13, 2020

Samsungin tulevan lippulaivamalliston julkistus lähestyy ja on huhujen mukaan vain noin kuukauden päässä. Jo viime viikolla pääsimme katsastamaan laitteet massiivisen vuodon ansiosta niin teknisesti kuin ulkoisestikin.Kaikkea ei kuitenkaan siinäkään paljastunut, mutta luotetun vuotajan Ice Universen twiitti kertoo nyt tarkempia tietoja laitesarjan kameroista.Erityisesti vuoto kohdistuu malliston jokaisessa mallista löytyvään laajakulmakameraan. 12 megapikselin kamera on tarkkuuden perusteella samaa tasoa kuin edeltäjissä ollut laajakulmakamera, mutta Ice universen mukaan kyseessä onkin Sonyn sensori Samsungin oman sijaan.Sonyn IMX 563 on 12,2 megapikselin sensori ja sen kaverina käytetään linssijärjestelmää, jolla tarjotaan 123 asteen kuvakulma. Tämän myötä Galaxy S21 tarjoaa paitsi paremman kuvanlaadun niin myös hieman suuremman kuvakulman.Sensorilla on kokoa 1/2,55" ja pikselikoko on 1,4 µm.Lisäksi sensori tukee kahden pikselin vaihetunnistukseen pohjautuvaa automaattitarkennusta, joka mahdollistaa vuotajan mukaan Galaxy S21:ssä makrokuvauksen.Huhujen mukaan Samsung esittelee uudet Galaxy S21 -laitteet tammikuussa.