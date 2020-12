Tukes varoittaa: USB-latureista löytynyt vakavia puutteita - voivat aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran

(Tukes) valvonnassa on löytynyt vakavia puutteita, jotka voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tukesin tietoon on tullut myös laturien aiheuttamia tapaturmia.Tukes kertoo vuosina 2018 - 2020 testanneensa yhteensä 126 USB-laturia ja näistä 105 on ollut puutteellisia, eli standardin vastaisia. Vakavia puutteita, jotka voivat johtaa sähköiskuun tai tulipaloon, on ollut 28 laturissa.Eniten ongelmia on ollut EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista, kuten Wishistä ja DealExtremestä, hankituissa USB-latureissa.Useista verkkokaupoista ostetuista USB-latureista puuttuivat käyttöohjeet ja tiedot valmistajasta. Jälkikäteen tarkistettaessa tuotteiden saatavuutta, yksikään hankituista tuotteista ei ollut enää saatavilla."Tällöin takuuvaihdot, reklamaatiot tai vaatimukset vahingon sattuessa voivat olla hyvin hankalia. EU:n ulkopuolelta ostettujen tuotteiden vahinko- ja ongelmatapauksissa vastuu jää tilaajalle, kun valmistajaa ei pystytä jäljittämään", kertoo Tukesin ylitarkastajaKotimaisista verkkokaupoista ja kivijalkaliikkeistä löydetyille puutteellisille tuotteille Tukes on tehnyt myyntiä rajoittavia päätöksiä ja määrännyt vaaralliset laturit poistettavaksi markkinoilta.Ulkomaiden verkkokauppoihin toimivalta ei Tukesin osalta ylety, joten Tukes voi tässä kohtaa ainoastaan ilmoittaa puutteista verkkokauppa-alustalle.Tukes kertoo myös tiedotteessaan laturien aiheuttamista tapaturmista. Yhdessä tapauksessa Laturi on haljennut siihen kohdistuneesta iskusta kahtia latauksessa ollessaan ja seinään jäänyt osa on aiheuttanut vaaran. Yhdessä onnettomuustapauksessa leikkivä pikkulapsi kosketti latauksessa olevaa haljennutta laturia ja sai siitä palovammoja käteensä.