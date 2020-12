Qualcomm on paljastanut virallisia testituloksia uudesta huippupiiristä

Yhdysvaltalainen piirijätti Qualcomm esitteli alkukuusta uuden Snapdragon 888 -järjestelmäpiirin, joka otti kärkipaikan yhtiön tehokkaimpana mobiililaitteiden järjestelmäpiirinä.Nyt yhtiön on laittanut piirin myös virallisesti testipenkkiin ja julkaissut testituloksia. Snapdragon 888 testattiin referenssilaitteessa, jossa sen parina toimi 6,65 tuuman Full HD -näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella sekä 12 gigatavua LPDDR5-muistia.Jokainen testi toteutettiin kolme kertaa, joka antaa keskiarvon testituloksiin. Testiohjelmistot olivat puolestaan AnTuTu, Geekbench, GFXBench Aztec Normal and Manhattan 3.0, Ludashi AiMark, AITuTu, MLPerf ja UL Procyon.AnTutussa referenssilaite otti kärkisijan Huawein Mate 40 Pro+:lta uudella piste-ennätyksellä 735 439, kun Mate 40 Pro+:n pistesaalis on virallisessa listassa 661 059 pistettä ja paras Snapdragon 865 -puhelin sai tästä vielä huomattavasti vähemmän.Geekbenchissä tulos oli sekin selkeästi parempi kuin SD 865:lla. Yksittäisellä ytimellä SD 888 sai 1 135 pistettä, kun SD 865 jää parhaimmillakin puhelimilla alle 900 pisteeseen, ja moniydinpisteet olivat 3 794, joka on liki 600 pistettä OnePlus 8 -pisteitä parempi.Myös GFX Benchissä parannusta edeltäjään oli melkoisesti, sillä Manhattan 3.0 -testissä SD 888 pääsi peräti 169 fps:ään kun SD 865 -varustelluista parhaat nopeudet saanut Asus Zenfone 7 sai vain 117 fps.Muutenkin tulokset olivat lupaavia testeissä, mutta mielenkiintoista on, että tämä piiri ei välttämättä ole edes ensi vuoden Android-huippulaitteiden piiri. Voi olla, että Qualcomm julkaisee vielä tehokkaamman piirin, joka löytyy mm. OnePlussan keväisestä julkaisusta.