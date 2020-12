Samsungin tuleva keskihintaluokan Galaxy A72 5G esiintyy mallinnuskuvissa

Galaxy A72 5G, kuva: voice.com

Hyvää suosiota kerännyt Galaxy A71 on saamassa jatkoa vuoden 2021 alkupuolella Galaxy A72 5G -puhelimen muodossa. Nyt tämän tulevan puhelimen ulkonäkö ja muutamat tekniset tiedot ovat paljastuneet voice.com -sivuston mallinnuskuvista Kooltaan Galaxy A72 5G:n kerrotaan olevan 165 x 77.4 x 8.1 mm. Runko on alumiinia ja takakuori on muovia. Takakuoren vasemmassa yläreunassa sijaitsee neljä kameraa. Kameroista ei ole tarkempaa tietoa, mutta pääkamera on todennäköisesti 64 megapikselin malli, jonka viereltä löytyy mahdollisesti ultralaajakulma, makro ja syvyystunnistus.Etupuolella on tasainen 6,7-tuumainen näyttö, joka oletettavasti toimii Full HD+ -resoluutiolla. Galaxy A71 käyttää 60 hertsin näyttöä, mutta korkeammat virkistystaajuudet ovat yleistyneet jo edullisemmissa hintaluokissa tämän vuoden aikana, joten esimerkiksi 90 hertsin virkistystaajuus on mahdollinen.Etukamera esiintyy Samsungin tyyliin näytön yläreunan keskellä pienenä reikänä.Puhelimen ominaisuuksiin kuuluvat myöskin näytönalainen sormenjälkilukija, USB-C -liitin sekä 3.5 mm:n kuulokeliitin.Hinta yltää todennäköisesti 500 - 600 euron tienoille.