Tutkimus: Mobiiliverkkojen nopeudet mitattiin Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa - DNA:n verkossa saavutettu keskimääräinen latausnopeus suurin

DNA:n verkossa keskimääräinen latausnopeus on suurin

HD ja Ultra-HD -videon tiedonsiirtonopeustasot. Kuva: Omnitele

Itsenäinen matkaviestinverkkojen toimintaan ja niiden kehitykseen erikoistunut konsulttiyhtiö Omnitele on tutkinut Suomen mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksia. Mittaukset suoritettiin marras - joulukuussa 2020, ja tutkimus kattoi 10 väkiluvultaan Suomen suurinta kaupunkia, joissa asuu yhteensä yli 40 prosenttia Suomen väestöstä. Nämä kaupungit olivat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio ja Pori.Keskimääräinen latausnopeus tukiasemalta päätelaitteelle onnistui nopeimmin:n verkossa, joka on myös tutkimusta nostanut esille omassa tiedotteessaan "DNA:n asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa, ja siksi teemme kovasti töitä sen eteen, että heidän käyttämänsä yhteydet ovat myös nopeita. Mittaukset ja testit ovatkin erinomainen keino asian varmistamiseksi. Voinkin ilokseni kertoa, että 5G-verkon rakentamisen myötä keskimääräiset tiedonsiirtonopeudet ovat selvästi parantuneet kaikilla operaattoreilla, ja suurin keskimääräinen saapuvan liikenteen nopeus saavutettiin Omnitelen mittauksessa juuri DNA:n liittymällä", DNA:n mobiililiiketoiminnan johtajailoitsee.Lue myös: Suomi ykkönen! DNA:n verkossa siirrettiin maailman eniten mobiilidataa Tutkimuksessa selvitettiin kuluttaja-asiakkaille myytävien matkapuhelinliittymien tiedonsiirtonopeuksia. Vertailuun valittiin kultakin operaattorilta nopeimman tiedonsiirtoyhteyden sisältävä matkapuhelinliittymä. Lisäksi mittauksissa oli käytössä edistykselliset älypuhelimet, jotka hyödynsivät myös 5G-verkkoja.DNA:n verkossa saavutettu keskimääräinen latausnopeus tukiasemalta päätelaitteelle oli 313 Mbit/s. Elisan liittymällä saavutettiin toiseksi suurin keskimääräinen tiedonsiirtonopeus, 267 Mbit/s, ja Telian liittymällä kolmanneksi suurin, 215 Mbit/s.Tutkimuksessa huomautetaan, että tulokset ja operaattoreiden tulosjärjestys vaihteli mittareitillä kaupunki- ja paikkakohtaisesti. Keskimääräisissä latausnopeuksissa eri kaupungeissa oli varsin isoja eroja.Parhaimmillaan keskiarvo ylsi 500 Mbit/s, mutta joissain kaupungeissa se oli vain 100 Mbit/s tietämillä.Tulokseen vaikutti eniten 5G-verkkojen rakentamisen vaihe, sillä osassa kaupungeista 5G:n saatavuus oli jo melko kattava, kun osassa se oli vielä pientä.5G-verkon peiton lisäksi 5G:n käyttöön vaikuttaa operaattorin valitsemat parametrit, joilla tiedonsiirtoa eri teknologioiden (2G/3G/4G/5G) välillä ohjataan. Kokonaisuudessaan mitattu 5G:n osuus tiedonsiirrossa oli suurin Elisan liittymällä, 63% mitatuista näytteistä. DNA:n liittymällä osuus oli vastaavasti 46% ja Telian 40%.Lisäksi Omnitelen tutkimuksessa selvitettiin eri tiedonsiirtonopeustasojen toteutumista.Tarkasteluun otettiin vähintään 5 Mbit/s ja vähintään 25 Mbit/s tiedonsiirtonopeuksien (saapuva liikenne) osuus mittauksissa.Tarkasteltavat nopeudet valittiin perustuen tyypillisiin videopalveluiden tiedonsiirtonopeudelle asettamiin vaatimuksiin 5 Mbit/s on suositeltava nopeus HD-tasoisen videon katseluun, kun taas 25 Mbit/s on suositeltu nopeus Ultra-HD (4K) -tasoisen videon toistoon ilman bufferointia.Tulosten perusteella suoratoistopalveluiden HD-tasoisen videon tiedonsiirtonopeusvaatimukset täyttyivät lähes aina kaikilla vertailussa mukana olleilla liittymillä.Ultra HD (4K) -tasoisen videokuvan tiedonsiirtonopeusvaatimus, 25 Mbit/s, täyttyi DNA:n liittymällä 89%:ssa mitatuista näytteistä, Elisan liittymällä 91%:ssa ja Telian liittymällä 86%:ssa näytteistä.Koko Omnitelen suorittaman vertailun voit lukea täältä