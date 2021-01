Koominen näky: Näin WhatsApp, Telegram, Messenger ja muut keräävät sinusta tietoa

WhatsApp

muutti tietoturvakäytäntöjään merkittävästi joulukuussa 2020 ja vaatii nyt kaikilta uusilta sovelluksilta selkeän ilmoituksen siitä, mitä tietoja ne keräävät. Sama koskee myös kaikkia sovelluksia, jotka on päivitetty joulukuun 2020 jälkeen.Tämä on johtanut siihen, että myös kaikki suosituimmat pikaviestimet joutuvat nyt ilmoittamaan listan kaikesta tiedosta, jota ne käyttäjästä itselleen keräävät. Tiedot ovat näkyvissä suoraan Applensivuilla.Joten katsotaanpa mitä App Store kertoo suosituimmista pikaviestimistä, jotka ovat saatavilla muillekin alustoille kuin iOS:lle:WhatsApp kerää käyttäjän tiedoista käytännössä kaiken muun paitsi viestit itsessään, jotka kulkevat salattuna käyttäjien välillä ja joihin WhatsAppilla ei ole itsellään pääsyä.WhatsAppin keräämiä tietoja ovat mm. laitteen tunnistuskoodi, ostohistoria, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sijainti, jne.Telegramia pidetään yleisesti WhatsAppin tärkeimpänä vastustajana. Se kerää käyttäjästään huomattavasti paljon vähemmän tietoa kuin WhatsApp - käytännössä ainoastaan yhteystiedot ja mainontaan käytettävät tunnisteet.Facebookin omistama Messenger kerääkin sitten käyttäjästään käytännössä kaiken mahdollisen mitä kuviteltavissa vain voi olla. Myös viestit, mahdolliset selaushistoriat ja muut arkaluontoiset tiedot.Signalia pidetään yleisesti tietoturvaltaan turvallisimpana yleisesti käytössä olevana pikaviestimenä. Se kerää käytännössä käyttäjästään ainoastaan yhteystiedot, joiden avulla se osaa ehdottaa yhteystietoja jotka hekin käyttävät Signalia.Vastaavaa tietoturvaselostetta tällä tarkkuudella ei ole vielä toistaiseksi Androidilla saatavilla, mutta oletettavaa on, että vastaavat tiedot kerätään myös Androidin puolella.