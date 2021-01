Edullinen aktiivisuusranneke Honor Band 6 tulossa Suomeenkin

on pitkään tuonut markkinoille edullisia, mutta varsin päteviä aktiivisuusrannekkeita. Nyt yhtiö päivitti edullisimman rannekkeensa uuteen versioon.on suora seuraaja arvostelussamme mainiosti pärjänneelle Band 5:lle , mutta muuttaa konseptia kuitenkin selkeästi uuteen suuntaan.Honor Band 6 näyttö on edeltäjäänsä selkeästi isompi: 1,47 tuumainen AMOLED, jossa on 194 x 368 resoluutio. Lisäksi laitteen ainoa fyysinen nappi sijaitsee nyt rannekkeen oikeassa reunassa, tuoden näytölle enemmän tilaa etualalle.Honor Band 6 osaa kaikki aktiivisuusrannekkeiden perustemput: siitä löytyy jatkuva sykkeenmittaus, veren happitasapainon mittaus (SpO2), unenseuranta ja 10 eri urheilutilaa. Erikoisuutena ranneke osaa seurata myös kuukautisten rytmiä ja pitää niistä kirjaa.Honor Band 6 lanseerattiin Kiinassa jo loppuvuodesta, mutta nyt Honor Band 6 on tulossa myyntiin tiedotteen mukaan "lähiviikkoina" myös länsimaissa - sen tarkempaa aikataulua tuotteelle ei vielä ole annettu. Laitteen hinnan pitäisi olla noin 30 - 40 euron tasossa, eli samoissa kuin edeltäjänsäkin.