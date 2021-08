Honor Band 6 arvostelu: miellyttävä laite jättää toivomisen varaa

Arvostelussa Honor Band 6

Älä missaa uutisia – seuraa meitä: Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa.

Honor päivitti edullisten aktiivisuusrannekkeiden linjastoa, kun Honor Band 6 saapui Suomeen toukokuussa. Laitteen mielenkiintoa lisää juurikin hinta, joka on noin 60 euroa sekä ominaisuudet, joita tällä hinnalla saa. Honor Band 6:ssa on esimerkiksi iso näyttö, aktiivisuuden seuranta, sykemittaus sekä unenseuranta. Muutaman viikon jälkeen laite on pärjännyt hyvin, mutta muutamissa kohdissa asiat voisivat olla paremminkin. Tekniset tiedot Rakenne:

Päältä lasia, runko muovia, silikoniranneke, vesitiivis 50 metrin syvyyteen

Näyttö:

1,47”, AMOLED-kosketusnäyttö, 194 x 368

Mitat:

43 x 25.4 x 11.45 mm, paino rannekkeen kanssa 29 grammaa

Ominaisuudet:

Sykemittaus, veren happipitoisuuden (SpO2) seuranta, unen seuranta, stressin seuranta, 10 sisäistä urheilutilaa, kuukautiskiertokalenteri, säätiedot, ilmoitukset puhelimesta, musiikin toiston ohjaus

GPS:

Jaettu GPS-yhteys puhelimen kautta

Akku:

180 mAh, akunkesto jopa 14 päivää, magneettinen laturi

Hinta:

59,90 euroa Miellyttävän iso näyttö Honor Band 6:n erikoisuus on 1,47-tuumainen näyttö, joka on Honor Band 5 -aktiivisuusrannekkeeseen nähden 148% suurempi. AMOLED-tekniikkaa käyttävä kosketusnäyttö on mukavan iso ja muotoilultaan käytännöllinen. Xiaomin Mi Smart Band 6 -aktiivisuusrannekkeeseen verratessa Honorin näyttö on leveämpi. Omaan makuun leveämpää näyttöä on miellyttävämpi käyttää esimerkiksi sivuttaisiin pyyhkäisyihin. Lisäksi tältä näytöltä on hyvä katsella nopeasti tietoja esimerkiksi päivän aktiivisuudesta.

Band 6:n tarkkuus on kohdillaan ja myös kirkkaus on ulkokäyttöä varten hyvä. Kirkkautta tosin joutuu säätämään manuaalisesti, joten itse pidän sitä täysillä koko ajan. Aina päällä olevaa toimintoa ei ole, mutta rannetta nostamalla näyttö menee päälle. Kellossa on muutama sisäänrakennettu kellotaulu, joita voi vaihtaa painamalla pitkään kellon kotinäytöllä. Lisää kellotauluja saa Huawei Health -sovelluksen kautta, mutta suurin osa maksaa 0,49 - 1,99 euroa. Honor Band 6:n tunnistaa helposti Honor-laitteeksi, sillä kyljessä on iso Honor-logo. Toisella puolen aktiivisuusranneketta on puolestaan punaisella viimeistelyllä varustettu painike. Itse ranneke on silikonia. Ranneke kiinnittyy ranteeseen perinteisen kiinnitysmekanismin avulla. Rannekkeessa on paljon reikiä, joten laite kiinnittyy sopivasti kaikenkokoisiin ranteisiin. Rannekkeen leveys on 16 mm.

Laite on kevyt 29 gramman painolla ja muutenkin Honor Band 6 on pienikokoinen. Omasta mielestä laite on siisti ja sopii hyvin käytettäväksi useimmissa tilanteissa. Paino on sopiva, joten laitetta on miellyttävä pitää ranteessa suurimman osan päivästä. Käytetään yhdessä Huawei Health -sovelluksen kanssa Honor on irtautunut Huaweista, mutta tästä huolimatta puhelimeen täytyy asentaa Huawei Health -sovellus. Health -sovelluksen pystyy lataamaan Androidin virallisesta Play -kaupasta, mutta sovellus ei ole päivittynyt pitkään aikaan. Tästä syystä Health-sovellus on hyvä asentaa Huawein oman AppGallery-sovelluskaupan kautta. AppGallery-sovelluskauppaa ei kuitenkaan saa ladattua Play -kaupasta, vaan se täytyy asentaa Huawein nettisivujen kautta. Kokemus ei siis ole paras mahdollinen ja tästä syystä Honor tarvitsee oman sovelluksen. Aktiivisuusranneketta pystyy käyttämään edelleen Play-kaupan sovelluksen kautta, mutta omalla kohdalla tämä sovellus ei osaa antaa aktiivisuusrannekkeelle päivityksiä. Huawein AppGalleryn kautta päivitetty sovellus puolestaan tarjoaa päivityksiä rannekkeelle. Näitä on tullut muutama parin kuukauden aikana. Yksi päivitys toi mukanaan suomen kielen Honor Band 6:lle. Honor Band 6 on suunniteltu paremmin toimimaan Android-laitteiden kanssa, sillä kaikki ominaisuudet eivät ole tuettuna iOS:llä. Androidilla toimivia ominaisuuksia ovat esimerkiksi kuukautispäiväkirja ja musiikin toiston ohjausominaisuudet.

Itse aktiivisuusrannekkeen käyttö on helppoa, sillä siinä käytetään yksinkertaista käyttöjärjestelmää. Kotinäkymästä pyyhkäisyt oikealle tai vasemmalle tuovat näkyviin erilaisia näkymiä, kuten päivän aktiivisuuden, sykkeen ja sään. Näistä näkymistä ei kuitenkaan saa näkymään suoraan lisätietoja, vaan tätä varten täytyy painaa rannekkeen kyljessä olevaa painiketta, jolloin avautuu valikko erilaisilla sovelluksilla. Aktiivisuusrannekkeen kotinäkymässä voi myös pyyhkäistä ylhäältä alas, jolloin saa näkyviin pikavalikon tai alhaalta ylös, joka tuo näkyviin ilmoitukset. Ilmoituksiin ei pysty vastaamaan, mutta niiden lukeminen onnistuu hyvin Band 6:n näytöltä.

Honor Band 6 keräämät tiedot tallentuvat tietenkin Huawei Health -sovellukseen, josta näkee helpommin ja selkeämmin lisätietoa omasta terveydestä sekä liikkumisesta. Tarkkaa aktiivisuuden seurantaa vähäisellä valikoimalla Band 6:ssa on 10 sisäänrakennettua urheilutilaa ulko- ja sisäjuoksulle, ulko- ja sisäkävelylle, ulko- ja sisäpyöräilylle, uimiselle, elliptiselle harjoitukselle, soutamiselle sekä vapaalle harjoittelulle, joka mittaa suorituksen lajissa kuin lajissa. Osalla sisäänrakennettuja tiloja on kuitenkin vain 9, sillä jostain syystä ulkopyöräily on käytössä vain Honorin Magic UI 2.0 tai uudemmalla käyttöliittymällä toimivien puhelimien kanssa. iOS:n osalta tulee olla versio 9.0 tai uudempi. Itse käytin Honor Band 6:sta Xiaomin puhelimen kanssa, joten ulkopyöräilyä ei ole saatavilla. Tämä on itselle miinus, sillä tätä tulee tehtyä aika paljon. Onneksi pyöräilyn voi kuitenkin käynnistää Huawei Health-sovelluksen kautta, jolloin Honor Band 6 osaa mitata pyöräilyä. Määrää voidaan pitää osittain miinuksena, sillä monet muut laitteet sisältävät laajemman valikoiman tiloja liikunnan mittaamiseen. Päivän aikana aktiivisuutta mitataan enimmäkseen askelien, aktiivisten tuntien ja aktiviteetin perusteella. Ranneke esimerkiksi kannustaa ottamaan 10000 askelta päivän aikana. Lisäksi liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä ominaisuuksina ovat sykemittaus, stressin seuranta, veren happipitoisuuden (SpO2) seuranta sekä unen seuranta. Kello osaa automaattisesti seurata muun muassa kävelyä ja juoksua (oletuksena poissa käytöstä) sekä kannustaa liikkumaan, kun laite tunnistaa käyttäjän olevan paikallaan liian kauan yhtämittaa.