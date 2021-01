Päivän diili: Samsung Galaxy A42 5G vain 199 euroa (säästä 100 euroa)

:n hinta on laskenut reippaasti viime aikoina ja nyt tätä puhelinta saa jo alle 200 euron.Samsung Galaxy A42 5G -puhelinta myydään nyt 199 eurolla , kun viime aikoina puhelinta on saanut 299 eurolla. Säästöä tulee siis 100 euroa.Galaxy A42 5G:n sisällä on Snapdragon 750G, jonka myötä puhelin tukee myöskin 5G-yhteyksiä. Virtaa antaa 5000 mAh akku, josta riittää virtaa hyvin parin päivän ajaksi.Edessä on 6,6-tuumainen sAMOLED-näyttö, mutta sen resoluutio yltää vain HD+ -tasolle. Näyttö tosin kuluttaa hieman vähemmän virtaa.Taakse on laitettu neloiskamera, joka koostuu mm. 48 megapikselin pääkamerasta ja 8 ultralaajakulmasta. Tallennustilaa löytyy 128 gigatavua ja sitä saa lisättyä muistikortilla.Laitteessa on myös USB-C, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, NFC ja sormenjälkilukija.

Päivän diili

Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta.