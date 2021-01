Kommentti: Miksi superpuhelimien julkaisuista pitäisi välittää?

Teknologiamediat, kuten mekin, uutisoimme erityisen paljon puhelinvalmistajien ns. lippulaivamalleista. Nämä puhelimet maksavat tyypillisesti julkaisuhetkellään jotain 900 euron ja yli 2000 euron väliltä, joten ne ovat auttamatta monen kuluttajan saavuttamattomissa.Joten miksi kanttaa uutisoida puhelimista, joiden ostajakunta on lopulta suhteellisen rajallinen? Eikö kannattaisi keskittyä tarkastelemaan ainoastaan myydyintä markkinasegmenttiä, eli noin 150 - 250 euron haarukkaa?Syy tähän on yksinkertainen: ns. superpuhelimet antavat kuvaa siitä, mihin suuntaan maailma on menossa ja mitä tulevaisuus on tuomassa myös "tavallisiin" puhelinmalleihin.Viime vuosilta selkeitä esimerkkejä tästä löytyy paljonkin: aivan kalleimmat puhelimet ovat olleet ne, joissa ensimmäisenä kokeiltiin etukameran viemän tilan pienentämistä erilaisilla ratkaisuilla.toi iPhoneen "loven", joka pienensi etukameran viemää tilaa näytöltä merkittävästi. Android-valmistajat seurasivat perässä. Sittemmin Android-valmistajien puolella siirryttiin ensin pieneen "pisaraan" etukameran osalta ja sittemmin ns., jossa etukamera on enää reikä näytössä. Sittemmin vastaavat ratkaisut ovat valuneet osaksi myös edullisimpia puhelinmalleja.

Toinen selkeä kehityskohde on ollut akun latausnopeus. Tässäkin pikalatausratkaisut on tuotu aivan ensimmäisenä tarjolle kaikkein kalleimpiin puhelinmalleihin. Nyt vähintään 15W teholla tapahtuva pikalataus on alkanut löytämään tiensä myös keskihintaisiin ja sitä edullisempiin puhelimiin, kuten vaikkapa OnePlus N10 5G :hen.Nykyiset edulliset puhelimet tarjoavat myös kameroidensa osalta lähes samaa kuvanlaatua ja ominaisuusarsenaalia kuin huippupuhelimet vielä muutama vuosi sitten. Tämäkin on selkeä osoitus siitä, miten innovaatiot ja kokeilut huippupuhelimissa hyödyttävät lopulta myös kuluttajia, jotka ostavat ainoastaan "järkevän hintaisia" laitteita.Toisaalta superkalliit puhelimet antavat valmistajille myös mahdollisuuden kokeilla uusia tekniikoita ja tutkia, onko niille lopulta kysyntää keskivertokuluttajien mielissä. Tällaisista kokeiluista voidaan mainita vaikkapa langattomat latausratkaisut sekä taittuvat puhelimet. Langaton lataus on ollut arkipäivää yli tuhannen euron puhelimissa jo jonkin aikaa, mutta ilmeisesti valmistajat eivät ole vielä aivan selvillä sen osalta, onko kyseinen ominaisuus niin tarpeellinen, että sille olisi kysyntää myös keskihintaisissa puhelimissa.Taittuvissa puhelimissa taas eletään kokeilun aikakautta, jossa tutkitaan ja testataan sitä, miten kuluttajat suhtautuvat taittuviin puhelimiin. Jos oikea konsepti löytyy, joka saa isolla rahalla liikkeellä olevat kuluttajat hamuamaan itselleen taittuvalla näytöllä varustettuja puhelimia, on aivan varmaa, että tekniikka ajan kanssa valuu myös edullisimpiin laitteisiin.Ja miksi uusia asioita pitää kokeilla? Kuten jo muinoin totesimme, tekniikka kehittyy, koska tekniikan pitääkin kehittyä