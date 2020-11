Arvostelu: OnePlus Nord N10 5G - Tingitty, mutta väärällä tavalla

Arvostelu: OnePlus Nord N10 5G

Vuosi 2020 on ollut OnePlussan mallistolle varsin erikoinen. Yhtiö laajensi tänä vuonna aiempaa yhden tai kahden huippumallin konseptiaan täysin uusille urille julkaisemalla keskihintaisen OnePlus Nordin kesällä 2020. Syksyn saapuessa yhtiö paljasti lisää uutuuksia, laajentaen valikoimaansa vielä Nordiakin edullisempiin hintaluokkiin, OnePlus Nord N10 ja OnePlus Nord N100 -mallien muodossa. Otimme arvosteluumme tästä parivaljakosta kalliimman, julkaisuhetkellä 299 euron hintalapulla varustetun OnePlus Nord N10 5G-mallin. Mielenkiintomme tietysti oli ennen kaikkea siinä, onko OnePlus onnistunut löytämään täydellistä tasapainoa puhelimen ominaisuuksien ja hinnan suhteen, kuten se alkuperäisessä OnePlus Nordissa niin taidokkaasti teki. Tekniset tiedot Mitat:

163 x 74,7 x 9 mm

Paino:

190 g

Näyttö:

6,49" 1080 x 2400, Gorilla Glass 3, 20:9 -kuvasuhde, 90 Hz virkistystaajuus, IPS LCD

Suoritin:

Järjestelmäpiirinä Snapdragon 690 5G, grafiikkapiirinä Adreno 619L

Muisti:

6 gigatavua RAM-muistia;

128 gigatavua sisäistä tallennustilaa

Takakamerat:

64 megapikselin (f/1.8 / EIS) pääkamera,

8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.3),

2 megapikselin makrokamera (f/2.4),

2 megapikselin mustavalkokamera

Etukamera:

16 megapikselin (f/2.1), kiinteä kohdennus, ei OIS:ää

Akku:

4300 mAh (ei irrotettava)

Käyttöjärjestelmä:

Android 10

Muuta:

OnePlus Warp Charge -pikalataus (30W)

Liitännät:

USB-C / USB 2.0

3,5 mm kuulokeliitäntä

microSDXC -muistikorttipaikka

Dual SIM (nano-SIM)

Hinta:

299 euroa, tarkista tämän hetken hinta linkistä Ulkonäkö ja rakenne

OnePlus Nord N10 5G ottaminen käteen on ensimmäistä kertaa vuosiin - ellei koskaan - pienoinen pettymys OnePlussan puhelinten suhteen. Tietynlainen laatuvaikutelma, joka on ollut OnePlussan tavaramerkki, tuntuu jotenkin epämääräisesti olevan kateissa. Luonnollisesti tähän vaikuttavat materiaalivalinnat: N10 on muovisella rakenteella varustettu puhelin, jonka takakuorikaan ei ole lasin peittämä. Mutta myös tietty “huteruus” tuntuu kädessä - sellainen epämääräinen olo, että puhelin ei ole nyt aivan niin jykevää ja kestävää tekoa kuin laatupuhelimen pitäisi olla. Tätä on vaikea pukea sanoiksi, mutta se on fiilis, joka puhelimista tulee aivan ensikosketuksella, kun niitä työkseen testaa - puhelin joko tuntuu hyvältä tai sitten ei.

Toinen asia, johon tulee kiinnittäneeksi huomiota välittömästi, on OnePlussan tavaramerkiksi muodostuneen kyljessä sijaitsevan liukukytkimen puuttuminen. Kyseinen liukukytkin on ollut OnePlussan oikealla sivulla niin kauan kuin itse muistan ja sen pois jättäminen vaikuttaa todella erikoiselta päätökseltä - päätöksellä tuskin on montaa senttiä tuotantokustannuksia saatu alaspäin. Kytkin siis on pikavalinta, jolla puhelimen äänet saa päälle pois tai värinätilaan. Pieni juttu, mutta hieman erikoinen.

Takaa puhelin on toisaalta varsin tyylikkään näköinen, muovisesta rakenteesta huolimatta. Vasemmassa kulmassa sijaitsevat N10:n takakamerat, joista myöhemmin tarkemmin lisää. Miellyttävä - ja varmasti mielipiteitä jakava - yllätys löytyy sen sijaan takapuolen keskeltä. Sormenjälkilukija on tehnyt paluun takaisin puhelimen taakse, kuten se vielä OnePlus 6 aikaan oli, kunnes OnePlus siirsi sormenjälkilukijan näytön taakse OnePlus 6T:n myötä. Itse olen aina suosinut tätä sijaintia sormenjälkilukijan osalta, mutta kaikkia päätös ei varmasti miellytä.

Alareunasta löytyy toinen yllätys: 3,5mm kuulokeliitäntä on tehnyt sekin paluun OnePlussan malleihin N10 myötä. Tämäkin harvinaisuus on nähty edellisen kerran OnePlussan puhelimissa viimeksi vuonna 2018. Lisäksi alareunasta löytyy USB-C -liitäntä latausta ja tiedonsiirtoa varten.

Näyttö on LCD-tekniikalla toteutettu 20:9 -kuvasuhteen näyttö, joka on hintaisekseen luuriksi ensituntumalta oikein kelvollinen. Reunukset ovat nykypäivän puhelimeksi hieman leveähköt, mutta eivät mitenkään häiritsevän leveät. Etukamera on toteutettu ns. punch hole -tekniikalla, eli etukameraa varten näyttöön on lyöty pieni pyöreä reikä. Kaikkiaan OnePlus Nord N10 5G ei oikein säväytä tuntumallaan eikä ulkonäöllään. Puhelin on kaikin puolin tyypillinen hintaluokkansa edustaja, joka ei erotu ulkonäkönsä puolesta edukseen, mutta ei sen myöskään tarvitse itseään samanhintaisten laitteiden seurassa hävetä. OnePlus Nord N10 5G on tarjolla vain yhdellä värivaihtoehdolla, testissämme olleella tummalla Midnight Ice-värillä. Näyttö OnePlus N10 näyttö on LCD-tekniikalla toteutettu - ei siis AMOLED-tekniikalla, kuten yhtiön kalliimmat vaihtoehdot. Kuvasuhde on pitkulainen 20:9 ja 6,49 tuuman näytön tarkkuus on venytetty FullHD. Näyttöä suojelee Gorilla Glass 3 -lasi, eli muutaman pykälän edullisempi versio Corningin lasista kuin mitä huippupuhelimissa nykypäivänä nähdään. Näytön virkistystaajuutena on 90 Hz, joka mahdollistaa perinteistä 60 Hz näyttöä sulavamman liikkeen.

Valitettavasti LCD-tekniikan rajat näkyvät jopa suomalaisessa syksyssä. Näytön valovoima on korkeintaan keskinkertainen ja aurinkoisella syyssäälläkään näyttö ei suorassa auringonpaisteessa ollut enää järkevästi luettavissa. Myös kontrasti ja väritoisto ovat korkeintaan keskitasoa. Lisäksi perusasetuksilla värit korostuvat ärsyttävästi - ongelma, jonka onneksi saa pitkälti säädettyä kuntoon asetuksista. Näytön ehdoton valtti on sen 90 Hz virkistystaajuus ja onkin miellyttävää, että OnePlus ei ole tässä suhteessa alkanut tekemään tinkimistä. Muilta osin valitettavasti näyttö, kuten puhelimen ulkonäkö - ja rakennekin - ovat kovin, kovin keskivertoja. Mitään “wow”-efektiä on turha odottaa myöskään näytön osalta. Kamerat Takakamerat vakuuttavat OnePlus N10 osalta numeroiltaan ihan mukavasti, etenkin alle 300 euron puhelimeksi: kameroita on neljä ja pääkameran megapikselimäärä on mukavan iso.

Pääkamerana toimii 64 megapikselin kamera, jossa aukkolukuja on f/1,79. Kaverina sillä on kolme muutakin kameraa, joista tärkein on ultralaajakulmakamera. Laajakulmakamera mahdollistaa 119 asteen kuvakulmat 8 megapikselin otoksilla, aukon ollessa f/2,25. Kahden tärkeimmän kameran lisäksi takakameroiden patteristoon on tungettu mukaan myös 2 megapikselin makrokamera, jolla voidaan ottaa kuvia erittäin lähellä olevista kohteista (noin 2-4 sentin päästä) sekä 2 megapikselin mustavalkokamera. OnePlus on siis jättänyt N10:stä telekameran pois ja sen sijaan lisännyt kaksi hieman tarpeettomalta tuntuvaa kameraa ikään kuin myyntivaltiksi, jossa kisataan takakameroiden määrällä. Valitettavasti edes 64 megapikselin pääkamera ei tuota mitenkään huikaisevan hienoa jälkeä, vaan laatu on hyvin pitkälti keskinkertaista. Hämärässä kuvattaessa edes OnePlussan ohjelmallinen yökuvaus ei merkittävästi auta tilannetta, vaan kuviin tulee reilusti kohinaa mukaan. Lisäksi OnePlus Nord N10 puuttuu kokonaan optinen kuvanvakain (OIS), jolla valotusaikojakin voisi käsivaralla hieman pidentää hämäräkuvauksen parantamiseksi. Elektroninen kuvanvakain (EIS) poistaa toki pahimmat tärinät, mutta ero OIS:llä varustettujen puhelinten ja N10 välillä on valitettavan selvä. Hintaluokassaan N10 tarjoaa “ok”-tasoista kameralaatua, mutta parempiin, edes keskihintaisiin, kamerapuhelimiin sen takakameroita ei kannata verrata. Videokuvaus onnistuu 4K-tarkkuudella, 30fps nopeudella. Lisäksi 60fps nopeus on mahdollinen, jos videokuvauksen tarkkuutena käytetään FullHD-tarkkuutta. Hidastuskuvaus on joko 120fps kuvanopeudella, FullHD-tarkkuudella tai 240fps nopeudella 720p -tarkkuudella. Kamerasovellus on sama OnePlussan yksinkertainen, mutta kaikki tarpeelliset toiminnot sisältävä sovellus. Tehokkuuden, selkeyden ja yksinkertaisuuden yhdistelmänä se on erittäin mainio sovellus sekä nopeisiin näpsyihin että tarkempaa säätöä vaativiin kuvauksiin. Etukamerana OnePlus Nord N10:ssä on 16 megapikselin kamera, joka käyttää aukkolukua f/2,1. Selfiekamera ajaa asiansa ja sillä saa hyvässä valossa varsin mukiinmeneviä kuvia. Esimerkkikuvia

Ohessa vielä kuvia samoista kohteista otettuna, samoilla valotusasetuksilla sekä OnePlus N10 pääkameralla että sen laajakuvakameralla.

Suorituskyky OnePlus N10 käyttää järjestelmäpiirinä Qualcommin Snapdragon 690 -piiriä, joka on tukevasti vuoden 2020 keskihintaisten puhelinten suorituskyvyn tietynlainen ilmentymä. Keskusmuistia puhelimeen on paketoitu mukaan OnePlussalle tyypilliseen tapaan varsin reilusti - 6 gigatavua alle 300 euron puhelimessa on kunnioitettava päätös. Käytännössä OnePlus Nord N10 suoriutuu kaikista arjen askareista kunnialla ja rivakasti - tässä nimenomaan reilu keskusmuistin määrä auttaa valtavasti. Mitään ärsyttävää nuhaisuutta tai hidastelua emme testijakson aikana havainneet puhelimen käytössä millään muotoa. Tokihan N10 on armotta keskitasoinen puhelin, joten mihinkään kaikki tehot vaativaan fps-pelailuun se ei todellakaan sovellu, mutta kevyemmät pelit, kaikki yleisimmin käytetyt sovellukset sekä perus verkon selailu toimivat kaikki erittäin jouhevasti N10 kanssa. Akkukesto ja lataus On yksi osa-alue, jossa OnePlus ei tunnu tekevän juurikaan kompromisseja. Nimittäin akkukesto ja akun latausnopeus. Niin N10:nkin osalta. Puhelimessa on mukavan suuri 4300 mAh akku, joka riitti testijaksomme aikana helposti täyteen ladattuna aamusta iltaan ilman välilatauksia, vaikka testikäyttö olikin välillä erittäin intensiivistä. Tokihan akkukestoon vaikuttavat monet tekijät: näytön kirkkaus, hotspotin käyttö, jne. Mutta se tärkein juttu OnePlusssan puhelimissa nykyisin tuntuu olevan juurikin nopea lataus. Ja N10 ei tee tässäkään poikkeusta. Puhelimen mukana toimitetaan OnePlussan oma Warp Charge 30 -pikalaturi, jolla akku latautuu hurjalla 30W teholla.

Käytännössä pikalaturin ansiosta pieni, vaikkapa kahvitauon mittainen lataushetki riittää helposti silloin tällöin ja yön yli puhelimen lataus alkaa tuntua varsin tarpeettomalta ratkaisulta. OnePlus Nord N10 ja Android OnePlus Nord N10 5G toimitetaan Android 10 -käyttöjärjestelmällä - tai oikeastaan sen päälle rakennetulla yhtiön omalla Oxygen OS:llä. Veto on mielenkiintoinen, sillä OnePlus on perinteisesti ollut yhtiö, jonka puhelimiin uusin Android saapuu käytännössä saman tien. Nyt Android 11 on ollut jo julkaistuna tovin aikaa ja osassa OnePlussan puhelimistakin se jo löytyy - mutta ei löydy N10:stä. Oletettavaa kuitenkin on, että Android 11 -päivitys tulee N10:lle viimeistään 2021 vuoden alkupuolella, vaikka tästä ei vielä virallista lausuntoa olekaan. Valitettavasti N10 on myös ensimmäinen OnePlusssan puhelin, joka tulee saamaan ainoastaan yhden merkittävän Android -päivityksen, eli N10 tuskin tulee Android 12 -käyttöjärjestelmää koskaan saamaan. Mutta päivityspohdinnat sikseen. Kuten aina, OnePlussan Android-kokemus on ihanan kevyt - yhtiön käyttämä Android on erittäin lähellä Googlen omaa, “perus-Androidia”, eli mukaan ei ole paketoitu hirvittävää määrää lisäsovelluksia tai lähdetty muokkaamaan käyttöliittymää vahvasti eriin visuaaliseen suuntaan kuin mitä Google on ajatellut. Kevyistä muutoksista johtuen N10 Android-kokemus on erittäin sulava ja helposti omaksuttavissa. Sormenjälkilukija Olen vahvasti puhelimen takapaneelissa sijaitsevien sormenjälkilukijoiden fani, myönnän sen suoraan. Tämä on kenties asia, jossa jokaisen testaajan oma mieltymys tulee väkisinkin esiin, sillä toteutustapa ja sijoittelu on lopulta vain omista mieltymyksistä kiinni. Sijoittelu sikseen, mutta ensimmäistä kertaa vuosiin OnePlus on onnistunut mokaamaan jotain sormenjälkilukijansa kanssa. Sormenjälkilukija toimii noin yhdeksän kertaa kymmenestä kuten pitääkin: tarkasti ja nopeasti. Mutta sitten on se joka kymmenes kerta, kun jostain syystä puhelin ei suostu aukeamaan lainkaan sormenjäljen avulla. Testasimme tätä syöttämällä useamman sormenjäljen puhelimen biometriikkaan ja varmistamalla, että kyseessä ei ole mikään kirjautumisrajoitus. Tilanne on ärsyttävä ja toivoa sopii, että yhtiö julkaisee asian korjaavan päivityksen pikapuoliin. Kasvojentunnistus Kasvojentunnistus toimii kuten pitääkin: täsmällisesti ja salamannopeasti. Tässä suhteessa OnePlus on onnistunut myös N10 kohdalla täydellisesti. Kasvojentunnistus olikin lopulta omasta mielestäni paras tapa avata puhelimen lukitus, sormenjälkilukijan kiukutteluihin kyllästyttyäni. Muuta Mielenkiintoisena huomiona mainittakoon kahden jo OnePlussan puhelimista kadoonneen ominaisuuden paluu. OnePlus Nord N10 5G sisältää sekä 3,5mm kuulokeliitännän että microSDXC -muistikorttipaikan. Tarvetta muistikortille ei sinänsä ihmeemmin pitäisi olla, sillä puhelimessa on OnePlussalle ominaiseen tapaan varsin reilusti sisäistä tallennustilaa - 128 gigatavua - mutta ei siitä haittakaan ole. Yhteenveto OnePlus Nord N10 5G on hieman erikoinen veto OnePlussalta. Yhtiöllä on jo ennestään täydelliseksi kompromissiksi kehuttu OnePlus Nord valikoimassaan ja tuloillaan on alle 200 euron hintalapun OnePlus Nord N100. Ajatukselta ei voi välttyä, että N10 tarkoitus olisi puristaa markkinoilta löysä raha niiltä kuluttajilta, joille on saatu myytyä idea siitä, että 5G-puhelin on “pakollinen hankinta” - ja tuomalla tuohon tarjolle yksi markkinoiden edullisimmista 5G-laitteista. Pohdinnat sikseen, OnePlus Nord N10 5G on itsessään ihan hyvä puhelin. Se on vain valitettavasti juuri sitä - ihan hyvä. Käytännössä N10 uppoaa 250 - 350 euron hintahaarukassa olevaan valtavaan puhelinsuohon, eikä onnistu erottumaan edukseen oikeastaan millään tavalla. Hintaluokassa niskaan hengittävät mm. Samsungin useat keskihintaiset mallit, hiljattain julkaistut Xiaomin uutuudet sekä Motorolan keskihintaisten luurien valikoima. Isoin haastaja OnePlussalle saattaa kuitenkin olla yhtiön oma tarjonta: satasen enemmän tiskiin lyömällä saa käytännössä kaikin mahdollisin tavoin paremman, alkuperäisen OnePlus Nord -mallin. Ja lisäksi tiukalla budjetilla elävälle OnePlus-fanille tulossa on myös alle 200 euron hintaluokkaan osuva N100 -malli. OnePlus N10 ei valitettavasti edusta sitä, mistä OnePlus tunnetaan: yhtiö on onnistunut luomaan täydellisiä kompromisseja hinnan ja ominaisuuksien osalta, mutta N10 ei sellainen ole. OnePlus Nord N10 on hyvä puhelin, mutta kaikin mahdollisin tavoin keskinkertainen, myös hintaluokassaan.