Samsungilta uudet Galaxy S21 ja S21+ -puhelimet: älykkäämpi kamera ja edistyneempi näyttö

Samsung Galaxy S21

Odotetusti Samsung esitteli tämänpäiväisessä Unpacked-tapahtumassa uudet huippupuhelimet. Koko S21-perheen huippumalli on Galaxy S21 Ultra, josta kerroimme jo täällä Todellisen Galaxy S21 Ultra -huippupuhelimen lisäksi vuoden 2021 Galaxy S21 -sarjaan kuuluvat myös S21 -perusmalli sekä hieman kookkaampi Galaxy S21+.Kumpikin hyödyntää Dynamic AMOLED 2X -näyttöä, joka toimii Full HD+ -resoluutiolla ja parhaimmillaan 120 hertsin virkistystaajuudella. Päällysteenä on Gorilla Glass Victus -lasi ja kirkkaus on parhaimmillaan 1300 nitiä. Koossa on kuitenkin eroa, sillä S21:n näytön koko on 6,2 tuumaa ja S21+:ssa se on 6,7-tuumainen. Näyttöjen alla on myös isompi sormenjälkilukija.Luonnollisesti Galaxy S21 (151,7 x 71,2 x 7,9 mm) on hieman pienempi kooltaan kuin S21+ (161,5 x 75,6 x 7,8 mm). Myös painossa on eroa, sillä Galaxy S21:n paino pysyy 169 grammassa, kun taas Plus-version paino on tasan 200 grammaa.



Samsung Galaxy S21+

Painoon vaikuttaa kaksi asiaa. Akun kapasiteetit ovat 4000 mAh ja 4800 mAh. Lisäksi S21 käyttää alumiinirungon kanssa muovimateriaalista valmistettua takakantta, kun Plussassa se on lasia. Kumpikin on saanut myös IP68-luokituksen eli ne kestävät vettä ja pölyä.Ultran tapaan näiden laitteiden tehoista vastaa Exynos 2100 -järjestelmäpiiri, mutta laitteissa on vähemmän RAM-muistia (8GB). Sisäistä tallennustilaa on 128/256 gigatavua. Muistikorttipaikkaa ei ole.Galaxy S21 ja Galaxy S21+ käyttävät takanaan kolmoiskameraan, joka koostuu 12 megapikselin pääkamerasta (f/1,8, IOS), 120 asteen kuvakulmalla toimivasta 12 megapikselin ultralaajakulmakamerasta sekä 64 megapikselin 3x hybridizoomiin kykenevästä telekamerasta. Edessä on 10 megapikselin kamera.Kameraa Samsung on parantanut erityisesti tekoälyn avulla, ja älykkään kameran avulla esimerkiksi potrettikuvat ovat parantuneet entisestään. Tämä pätee myös etukameraan, joten selfiet on nostettu uudelle tasolle.Värivaihtoehtoja Galaxy S21:ssä ja Galaxy S21+:ssa on kaikkiaan neljä. Hinnat ovat Galaxy S21:llä 879 euroa (128GB ja 8GB) ja 949 euroa (256GB ja 8GB) sekä Galaxy S21+:lla 1079 euroa (128GB ja 8GB) ja 1149 euroa (256GB ja 8GB).Ennakkotilaajille on tarjolla Galaxy Buds -kuulokkeet ja Galaxy Tag 9,90 euron hintaan. Ennakkotilaus alkaa tänään ja varsinainen myynti 29. tammikuuta.