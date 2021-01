Samsung esitteli Galaxy S21 Ultra -huippupuhelimen

esitteli verkkolähetyksenä toteutetussa-tiedotustilaisuudessa uusia laitteita. Galaxy S21 -sarjan huippupuhelimien lisäksi Samsung esitteli täysin langattomat Galaxy Buds Pro -nappikuulokkeet sekä Galaxy SmartTag -paikantimen.Galaxy S21 -sarja koostuu kolmesta mallista: Galaxy S21, Galaxy S21+ sekäKaikista paras malli eli S21 Ultra hyödyntää kookasta, pyöristettyä 6,8-tuumaista Dynamic AMOLED 2X -näyttöpaneelia, jonka resoluutio on 3200 x 1400 pikseliä. Viime vuoden mallien kohdalla 120 hertsin virkistystaajuutta pystyy käyttämään vain Full HD+ -tasolla, mutta nyt korkea virkistystaajuus toimii myös samaan aikaan korkean resoluution kanssa. Näyttö tukee myös jopa 1500 nitin kirkkautta.



Samsung Galaxy S21 Ultra ja S Pen



Samsung Galaxy S21 Ultran uusi kamerajärjestelmä



Galaxy S21 Ultran Dynamic AMOLED 2X -näyttö

128GB ja 12GB RAM (Phantom Silver, Phantom Black): 1299 €

256GB ja 12GB RAM (Phantom Silver, Phantom Black): 1349 €

512GB ja 16GB RAM (Phantom Silver, Phantom Black): 1479 €

Näyttöä suojaa Gorilla Glass Victus -lasi ja Ultran näyttö tukee nyt myös Galaxy Note -sarjasta tuttua S Pen -kynää. Note -sarjasta poiketen kynä ei sijaitse puhelimen sisällä, vaan sitä voi säilyttää omassa paikassaan puhelimen kotelossa. Ultran kynä on myös isompi kuin esimerkiksi Note 20 Ultran vastaava.Näytön alle on laitettu myös isompi sekä nopeampi ultraäänisormenjälkilukija.Ultra-uutuus on saanut taakseen uudenlaisen alueen, jossa kamerat sijaitsevat. Ultra-mallissa nämä kamerat ovat luonnollisesti parasta, mitä Samsungilla on tarjota ja ne myös eroavat muista Galaxy S21 -sarjan kameroista hieman.S21 Ultrassa käytetään f/1,8-aukolla toimivaa 108 megapikselin pääkameraa, joka hyödyntää optista kuvanvakainta (OIS). Tämän rinnalla on 120 asteen kuvakulmalla varustettu 12 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä kaksi erilaista 10 megapikselin telekameraa, joista toinen kykenee 3x optiseen zoomiin ja toinen 10x optiseen zoomiin. Videokuvauksen osalta puhelimella voi kuvata jopa 8K 30fps -videota.Eteenkin on laitettu isommalla kädellä megapikseleitä, sillä tässä mallissa on 40 megapikselin etukamera.Tekniikan osalta käytetään uutta Samsung Exynos 2100 -järjestelmäpiiriä, joka on jopa 30 prosenttia edeltäjäänsä tehokkaampi. Piirin tukena on 12/16 gigatavua nopeaa RAM-muistia ja 128/256/512 gigatavua UFS 3.1 -tallennustilaa. Tällä kertaa muistikorttipaikka on jätetty pois kaikista malleista.Ultrassa on myös tuki Wi-Fi 6E:lle sekä tuki Ultra-wideband (UWB) -tekniikalle, joka mahdollistaa lähitulevaisuudessa esimerkiksi auton oven avaamisen automaattisesti käyttämättä auton avainta.Virtaa antaa iso 5000 mAh akku, jota voi ladata USB-C -liitännän kautta 25 watin latauksella tai langallisesti 15 watin teholla. Puhelin tukee myös käänteistä langatonta latausta. Pikalatauksella akku latautuu yli 50 prosenttiin vain 30 minuutissa.Samsung otti pakkauksen kanssa heti mallia Applelta. Puhelimen pakkaus on nyt nimittäin pienempi eikä sen sisällä tule ollenkaan laturia, vaan pelkkä latauskaapeli.Ultran mitat ovat 165,1 x 75,6 x 8,9 millimetriä ja painoakin on kertynyt 227 grammaa. Huippuluurin tapaan rakenteeltaan laite on IP68-luokituksen omaava ja käyttää alumiinirunkoa sekä lasista takakantta.Ohjelmistona toimii Android 11 -käyttöjärjestelmä, jonka päällä toimii uusittu One UI -ohjelmisto. Samsungin uuden päivitystuen myötä S21 Ultra saa tukea ainakin kolmen vuoden ajan.Galaxy S21 Ultran hinnat ovat:Galaxy S21 Ultra on saatavana väreissä Phantom Black ja Phantom Silver.Ennakkotilaus alkaa tänään, 14. tammikuuta, ja Samsung Galaxy S21, S21 + ja S21 Ultra -laitteiden myynti alkaa 29. tammikuuta Samsung.comissa sekä operaattoreiden ja jälleenmyyjien verkkokaupoissa ja myymälöissä.